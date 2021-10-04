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В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии
В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии - РИА Новости, 04.10.2021
В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии
Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T05:15
2021-10-04T12:22
в мире
сша
калифорния
джо байден
тихий океан
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах которого произошел крупный разлив нефти.Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей."Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года ... Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием - ред.)", - говорится в обращении члена конгресса.О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.
https://ria.ru/20200422/1570387075.html
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калифорния
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Жители Калифорнии во время прогулки сняли на видео нефтяные пятна на одном из пляжей
Жители Калифорнии во время прогулки сняли на видео нефтяные пятна на одном из пляжей
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в мире, сша, калифорния, джо байден, тихий океан
05:15 04.10.2021 (обновлено: 12:22 04.10.2021)
 
В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии

Конгрессвумен Стил призвала Байдена объявить бедствие в Калифорнии из-за разлива нефти

© REUTERS / Gene BlevinsРыба плавает под нефтяными пятнами в Хантингтон-Бич, Калифорния, США
Рыба плавает под нефтяными пятнами в Хантингтон-Бич, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Gene Blevins
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах которого произошел крупный разлив нефти.
Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей.
"Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года ... Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием - ред.)", - говорится в обращении члена конгресса.
О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.
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