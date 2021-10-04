https://ria.ru/20211004/bedstvie-1752923350.html

В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии

В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии - РИА Новости, 04.10.2021

В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии

Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T05:15

2021-10-04T05:15

2021-10-04T12:22

в мире

сша

калифорния

джо байден

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752936667_0:352:3000:2040_1920x0_80_0_0_14b9e0880f09051262e15557d8df33e8.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах которого произошел крупный разлив нефти.Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей."Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года ... Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием - ред.)", - говорится в обращении члена конгресса.О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.

https://ria.ru/20200422/1570387075.html

сша

калифорния

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Жители Калифорнии во время прогулки сняли на видео нефтяные пятна на одном из пляжей Жители Калифорнии во время прогулки сняли на видео нефтяные пятна на одном из пляжей 2021-10-04T05:15 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, калифорния, джо байден, тихий океан