05:15 04.10.2021 (обновлено: 12:22 04.10.2021)
В США призвали Байдена объявить о ситуации крупного бедствия в Калифорнии
Конгрессвумен Стил призвала Байдена объявить бедствие в Калифорнии из-за разлива нефти
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Член конгресса США Мишель Стил призвала американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия для округа Ориндж в штате Калифорния, в водах которого произошел крупный разлив нефти.
Объявление подобного рода необходимо для задействования помощи и получения дополнительных средств от властей.
"Сегодня я вам пишу с просьбой объявить крупное бедствие для округа Ориндж, штат Калифорния, в связи с разливом нефти, который произошел у побережья Хантингтон-Бич 2 октября 2021 года ... Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии, которые будут затронуты (бедствием - ред.)", - говорится в обращении члена конгресса.
О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.
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