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https://ria.ru/20211004/batalina-1752974690.html
Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник
Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2021
Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник
Замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать замглавы фракции единороссов в Госдуме или замсекретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:48
2021-10-04T13:33
политика
единая россия
госдума рф
цик рф
михаил мишустин
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать замглавы фракции единороссов в Госдуме или замсекретаря генсовета "Единой России", на пост владимирского губернатора ее сейчас не рассматривают, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Баталина подала заявление об уходе с поста замминистра премьеру РФ Михаилу Мишустину. Как следует из проекта постановления ЦИК России, на заседании в понедельник комиссия зарегистрирует ее в качестве депутата Госдумы."Ольга Баталина может получить должность и во фракции - заместитель главы, и в партии - заместитель (секретаря генсовета "Единой России" Андрея) Турчака. Область на данный момент не рассматривается", - рассказал собеседник агентства.До этого в СМИ была информация от источника, что Баталиной может быть предложена должность временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области. Администрация региона на прошлой неделе проинформировала, что Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, а указ о сложении с себя полномочий главы области подпишет в ближайшее время.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Сам политик объяснил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону.
https://ria.ru/20211004/batalina-1752950874.html
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политика, единая россия, госдума рф, цик рф, михаил мишустин, ольга баталина, россия
12:48 04.10.2021 (обновлено: 13:33 04.10.2021)
 
Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник

Баталина может стать замглавы фракции или замсекретаря генсовета ЕР, сообщил источник

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать замглавы фракции единороссов в Госдуме или замсекретаря генсовета "Единой России", на пост владимирского губернатора ее сейчас не рассматривают, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Баталина подала заявление об уходе с поста замминистра премьеру РФ Михаилу Мишустину. Как следует из проекта постановления ЦИК России, на заседании в понедельник комиссия зарегистрирует ее в качестве депутата Госдумы.
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина перед заседанием рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2019 - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
11:06
Источник: Баталина написала заявление об уходе с поста замминистра труда
"Ольга Баталина может получить должность и во фракции - заместитель главы, и в партии - заместитель (секретаря генсовета "Единой России" Андрея) Турчака. Область на данный момент не рассматривается", - рассказал собеседник агентства.
До этого в СМИ была информация от источника, что Баталиной может быть предложена должность временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области. Администрация региона на прошлой неделе проинформировала, что Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, а указ о сложении с себя полномочий главы области подпишет в ближайшее время.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Сам политик объяснил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону.
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
10:48
ЦИК зарегистрирует Баталину и Бутину в качестве депутатов Госдумы
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФЦИК РФМихаил МишустинОльга БаталинаРоссия
 
 
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