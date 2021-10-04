https://ria.ru/20211004/batalina-1752974690.html

Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник

Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2021

Баталина может стать замглавы фракции ЕР, сообщил источник

Замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать замглавы фракции единороссов в Госдуме или замсекретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:48

2021-10-04T12:48

2021-10-04T13:33

политика

единая россия

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цик рф

михаил мишустин

ольга баталина

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замминистра труда РФ Ольга Баталина, получившая мандат депутата Госдумы, может стать замглавы фракции единороссов в Госдуме или замсекретаря генсовета "Единой России", на пост владимирского губернатора ее сейчас не рассматривают, сообщил РИА Новости источник во фракции ЕР.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Баталина подала заявление об уходе с поста замминистра премьеру РФ Михаилу Мишустину. Как следует из проекта постановления ЦИК России, на заседании в понедельник комиссия зарегистрирует ее в качестве депутата Госдумы."Ольга Баталина может получить должность и во фракции - заместитель главы, и в партии - заместитель (секретаря генсовета "Единой России" Андрея) Турчака. Область на данный момент не рассматривается", - рассказал собеседник агентства.До этого в СМИ была информация от источника, что Баталиной может быть предложена должность временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области. Администрация региона на прошлой неделе проинформировала, что Владимир Сипягин решил принять мандат депутата Госдумы РФ, а указ о сложении с себя полномочий главы области подпишет в ближайшее время.Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. Сипягин входил в общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР. Сам политик объяснил, что в своем решении перейти в Госдуму РФ руководствовался намерением принести максимальную пользу региону.

https://ria.ru/20211004/batalina-1752950874.html

https://ria.ru/20211004/gosduma-1752947371.html

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политика, единая россия, госдума рф, цик рф, михаил мишустин, ольга баталина, россия