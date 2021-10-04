https://ria.ru/20211004/balkon-1752916936.html

Раскрыто условие наказания за курение на балконе

Раскрыто условие наказания за курение на балконе

Раскрыто условие наказания за курение на балконе

Если сосед курит на своем балконе или лоджии, наказать его не получится. Но в случае нарушения правил пожарной безопасности он рискует получить штраф от 2000 до РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T02:17

2021-10-04T02:17

2021-10-04T02:17

общество

курение

россия

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Если сосед курит на своем балконе или лоджии, наказать его не получится. Но в случае нарушения правил пожарной безопасности он рискует получить штраф от 2000 до 3000 рублей, рассказал агентству “Прайм” юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.Согласно закону N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", запрещается курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например, в лифтах и в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей, объяснил эксперт.Кроме того, по правилам противопожарного режима нельзя использовать на балконах и в лоджиях открытый огонь: свечи, непотушенные сигареты. В жилых помещениях не разрешается оставлять источники открытого огня без присмотра.Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах, но являются основанием для наказания курильщика при возникновении пожара, уничтожении или повреждении имущества, а также в случае причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая искра, попавшие на балкон или в открытые окна другого помещения, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210930/kurenie-1752420472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курение, россия, европейская юридическая служба