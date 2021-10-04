https://ria.ru/20211004/aviaperevozki-1752967661.html

Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области возрос вдвое

Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области возрос вдвое - РИА Новости, 04.10.2021

Объем пассажирских авиаперевозок в Ивановской области возрос вдвое

Объем пассажирских авиаперевозок через аэропорт "Иваново" за 9 месяцев текущего года увеличился в два раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:35

2021-10-04T12:35

2021-10-04T12:35

ивановская область

иваново

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ИВАНОВО, 4 окт – РИА Новости. Объем пассажирских авиаперевозок через аэропорт "Иваново" за 9 месяцев текущего года увеличился в два раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В регионе 30 сентября завершена летняя программа полётов, стартовавшая 1 мая. Количество пассажиров, перевезённых через ивановский аэропорт за 9 месяцев текущего года, составило 57038 человек. Этот показатель уже превысил общий уровень 2020 года на 68,3%, 2019 года – на 50,3%", – сказал собеседник агентства.По его словам, рост авиаперевозок в регионе идёт на всех направлениях. Средняя загрузка на рейсы составляет 80-85%. При этом большинство летних рейсов – в Анапу, Сочи и в Симферополь – востребованы пассажирами и загружены на 100%. По итогам 9 месяцев 2021 года по маршруту Иваново - Санкт-Петербург - Иваново перевезено более 26 тысяч пассажиров, что на 56,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2020 год.Как отмечают в дорожно-транспортном ведомстве региона, рост пассажиропотока связан с тем, что в текущем году в Ивановскую область привлечен один из крупнейших авиаперевозчиков России - авиакомпания "Сибирь" S7 Airlines, которая осуществляет полёты на судах большей вместимости, а также за счет увеличения частоты полётов в Санкт-Петербург с 7 до 10 еженедельных рейсов.

https://ria.ru/20210930/granty-1752503469.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново