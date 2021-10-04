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Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области
Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области - РИА Новости, 04.10.2021
Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, назначив врио главы регионы Александра Авдеева,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:20
2021-10-04T16:51
политика
владимирская область
владимир путин
владимир сипягин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, назначив врио главы регионы Александра Авдеева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."Постановляю принять отставку губернатора Владимирской области Сипягина по собственному желанию. Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области", - говорится в документе.Он обратил внимание, что нужно работать с людьми, общественными организациями.Последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от ЕР, также в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.Он доложил главе государства, что хоть и не знает подробно всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым нужно в первую очередь уделить внимание: это здравоохранение, лекарственное обеспечение, развитие экономического потенциала региона."Постараюсь сделать все на благо владимирцев", - пообещал Авдеев.
https://ria.ru/20210929/sipyagin-1752319923.html
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политика, владимирская область, владимир путин, владимир сипягин
16:20 04.10.2021 (обновлено: 16:51 04.10.2021)
 
Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

Путин назначил депутата Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, назначив врио главы регионы Александра Авдеева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Постановляю принять отставку губернатора Владимирской области Сипягина по собственному желанию. Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области", - говорится в документе.
"На каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, и хочу пожелать вам успехов. Но разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона", - сказал Путин на встрече с Авдеевым.
Он обратил внимание, что нужно работать с людьми, общественными организациями.
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Последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от ЕР, также в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.
Он доложил главе государства, что хоть и не знает подробно всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым нужно в первую очередь уделить внимание: это здравоохранение, лекарственное обеспечение, развитие экономического потенциала региона.
"Постараюсь сделать все на благо владимирцев", - пообещал Авдеев.
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