https://ria.ru/20211004/avdeev-1753026930.html

Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области - РИА Новости, 04.10.2021

Путин назначил Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, назначив врио главы регионы Александра Авдеева,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:20

2021-10-04T16:20

2021-10-04T16:51

политика

владимирская область

владимир путин

владимир сипягин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, назначив врио главы регионы Александра Авдеева, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля."Постановляю принять отставку губернатора Владимирской области Сипягина по собственному желанию. Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области", - говорится в документе.Он обратил внимание, что нужно работать с людьми, общественными организациями.Последние пять лет Авдеев был депутатом Госдумы от ЕР, также в разные годы он занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.Он доложил главе государства, что хоть и не знает подробно всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым нужно в первую очередь уделить внимание: это здравоохранение, лекарственное обеспечение, развитие экономического потенциала региона."Постараюсь сделать все на благо владимирцев", - пообещал Авдеев.

https://ria.ru/20210929/sipyagin-1752319923.html

https://ria.ru/20210920/gosduma-1750897949.html

владимирская область

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политика, владимирская область, владимир путин, владимир сипягин