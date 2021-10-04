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AUKUS не создает рисков для ДВЗЯИ, заявил глава организации
AUKUS не создает рисков для ДВЗЯИ, заявил глава организации - РИА Новости, 04.10.2021
AUKUS не создает рисков для ДВЗЯИ, заявил глава организации
Создание партнерства AUKUS не создаст рисков для Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пересечения с договором нет, заявил в интервью... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:32
2021-10-04T10:32
2021-10-04T10:32
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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости, Маргарита Костив. Создание партнерства AUKUS не создаст рисков для Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пересечения с договором нет, заявил в интервью РИА Новости исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ Роберт Флойд."Как я понимаю, речь о том, что Австралия получит атомные подлодки, а не подлодки, оснащенные ядерным оружием, это совсем другое дело. Что касается ОДВЗЯИ и ДВЗЯИ как договора, запрещающего все ядерные взрывы, никакого пересечения здесь нет", - сказал Флойд РИА Новости.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Франция временно отозвала своего посла из США для консультаций.
https://ria.ru/20211002/formaty-1752806923.html
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, мид франции, жан-ив ле дриан
AUKUS не создает рисков для ДВЗЯИ, заявил глава организации
AUKUS не угрожает ДВЗЯИ, пересечения с договором нет, заявил глава организации Флойд