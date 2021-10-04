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Наука
https://ria.ru/20211004/artrit-1753059194.html
Ученые разработали вакцину против ревматоидного артрита
Ученые разработали вакцину против ревматоидного артрита - РИА Новости, 04.10.2021
Ученые разработали вакцину против ревматоидного артрита
Американские ученые разработали экспериментальную вакцину против ревматоидного артрита — болезненного аутоиммунного заболевания, которое в настоящее время не... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:40
2021-10-04T18:46
наука
сша
здоровье
биология
артрит
вакцины
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американские ученые разработали экспериментальную вакцину против ревматоидного артрита — болезненного аутоиммунного заболевания, которое в настоящее время не поддается лечению. Статья с описанием опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Ревматоидный артрит возникает, когда собственная иммунная система организма атакует и разрушает здоровые ткани, в первую очередь суставы кистей, запястий, голеностопа и колен."Несмотря на высокую распространенность, лекарства от этого заболевания нет, и мы не до конца знаем, что его вызывает. Впрочем, это верно почти для всех аутоиммунных заболеваний, что затрудняет их лечение или профилактику", — приводятся в пресс-релизе Университета Толедо в штате Огайо слова руководителя исследования доктора Риту Чакраварти (Ritu Chakravarti), доцента Колледжа медицины и наук о жизни.Чакраварти в течение многих лет изучала белок под названием 14-3-3 дзета и его роль в иммунных патологиях, включая аневризмы аорты, а также интерлейкин-17 — цитокин, связанный с аутоиммунными заболеваниями. Исследователи обнаружили, что удаление белка 14-3-3 дзета с помощью технологии редактирования генов вызывает развитие тяжелого артрита у лабораторных животных.Основываясь на предположении о том, что белок 14-3-3 дзета защищает от ревматоидного артрита, ученые разработали вакцину на основе очищенного белка, выращенного в бактериальной клетке. В последующих экспериментах на животных авторы доказали, что вакцина способствует сильному, немедленному и продолжительному ответу со стороны врожденной иммунной системы организма, что обеспечивает защиту от болезни."К нашему большому удивлению, ревматоидный артрит полностью исчез у животных, получивших вакцину, — говорит Чакраварти. — Если мы сможем успешно довести эту вакцину до клинических испытаний, это будет революционно".Помимо подавления развития артрита, вакцина также значительно улучшила качество костей, что предполагает дополнительные долгосрочные преимущества после иммунизации.В настоящее время ревматоидный артрит лечат в основном кортикостероидами, иммунодепрессантами широкого спектра действия или более новыми биологическими препаратами, которые нацелены на конкретный воспалительный процесс. Хотя эти терапевтические средства облегчают боль и замедляют прогрессирование заболевания, они также делают пациентов более уязвимыми для инфекций, к тому же они часто очень дорогие."У нас совершенно другой подход. Стратегия на основе вакцины, как мы надеемся, может не только лечить, но и предотвращать ревматоидный артрит. Потенциал здесь огромен", — отмечает ученый.
https://ria.ru/20211004/antitela-1753016746.html
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сша, здоровье, биология, артрит, вакцины
18:40 04.10.2021 (обновлено: 18:46 04.10.2021)
 

Ученые разработали вакцину против ревматоидного артрита

© Фото : The University of Toledo/Daniel MillerРуководитель исследования доктор Риту Чакраварти
Руководитель исследования доктор Риту Чакраварти - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© Фото : The University of Toledo/Daniel Miller
Руководитель исследования доктор Риту Чакраварти
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американские ученые разработали экспериментальную вакцину против ревматоидного артрита — болезненного аутоиммунного заболевания, которое в настоящее время не поддается лечению. Статья с описанием опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ревматоидный артрит возникает, когда собственная иммунная система организма атакует и разрушает здоровые ткани, в первую очередь суставы кистей, запястий, голеностопа и колен.
"Несмотря на высокую распространенность, лекарства от этого заболевания нет, и мы не до конца знаем, что его вызывает. Впрочем, это верно почти для всех аутоиммунных заболеваний, что затрудняет их лечение или профилактику", — приводятся в пресс-релизе Университета Толедо в штате Огайо слова руководителя исследования доктора Риту Чакраварти (Ritu Chakravarti), доцента Колледжа медицины и наук о жизни.
Чакраварти в течение многих лет изучала белок под названием 14-3-3 дзета и его роль в иммунных патологиях, включая аневризмы аорты, а также интерлейкин-17 — цитокин, связанный с аутоиммунными заболеваниями. Исследователи обнаружили, что удаление белка 14-3-3 дзета с помощью технологии редактирования генов вызывает развитие тяжелого артрита у лабораторных животных.
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Основываясь на предположении о том, что белок 14-3-3 дзета защищает от ревматоидного артрита, ученые разработали вакцину на основе очищенного белка, выращенного в бактериальной клетке. В последующих экспериментах на животных авторы доказали, что вакцина способствует сильному, немедленному и продолжительному ответу со стороны врожденной иммунной системы организма, что обеспечивает защиту от болезни.
"К нашему большому удивлению, ревматоидный артрит полностью исчез у животных, получивших вакцину, — говорит Чакраварти. — Если мы сможем успешно довести эту вакцину до клинических испытаний, это будет революционно".
Помимо подавления развития артрита, вакцина также значительно улучшила качество костей, что предполагает дополнительные долгосрочные преимущества после иммунизации.
В настоящее время ревматоидный артрит лечат в основном кортикостероидами, иммунодепрессантами широкого спектра действия или более новыми биологическими препаратами, которые нацелены на конкретный воспалительный процесс. Хотя эти терапевтические средства облегчают боль и замедляют прогрессирование заболевания, они также делают пациентов более уязвимыми для инфекций, к тому же они часто очень дорогие.
"У нас совершенно другой подход. Стратегия на основе вакцины, как мы надеемся, может не только лечить, но и предотвращать ревматоидный артрит. Потенциал здесь огромен", — отмечает ученый.
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