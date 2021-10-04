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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/arnautov-1752725982.html
В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы
В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы - РИА Новости, 04.10.2021
В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы
Суд в Сан-Франциско запретил закрашивать и закрывать настенные рисунки художника русского происхождения Виктора Арнаутова в одной из школ, заявили в ассоциации... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T01:54
2021-10-04T01:54
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Суд в Сан-Франциско запретил закрашивать и закрывать настенные рисунки художника русского происхождения Виктора Арнаутова в одной из школ, заявили в ассоциации выпускников учебного учреждения.Судебный процесс длился два года.Разногласия относительно настенных рисунков в школе возникли из-за изображенного на них Джорджа Вашингтона с рабами, а также рядом с убитым индейцем. Иск был подан в 2019 году. Противники рисунков заявили, что фрески носят оскорбительный характер. Сторонники же подчеркнули их историческую значимость.Виктор Арнаутов – известный художник, родился в 1896 году в России. В 1925 году переехал в США, учился у знаменитого художника Диего Риверы.
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искусство, сша, сан-франциско, джордж вашингтон, новости культуры, россия
01:54 04.10.2021
 
В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы

Суд в Сан-Франциско запретил закрашивать рисунки русского художника Виктора Арнаутова

© AP Photo / Eric RisbergПанно "Жизнь Вашингтона" Виктора Арнаутова в средней школе в Сан-Франциско
Панно Жизнь Вашингтона Виктора Арнаутова в средней школе в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Eric Risberg
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Суд в Сан-Франциско запретил закрашивать и закрывать настенные рисунки художника русского происхождения Виктора Арнаутова в одной из школ, заявили в ассоциации выпускников учебного учреждения.
Судебный процесс длился два года.
"Судья распорядился выдать приказ с требованием к школьному совету отменить свои незаконные действия по уничтожению или прикрытию изображений", — говорится в заявлении ассоциации.
Разногласия относительно настенных рисунков в школе возникли из-за изображенного на них Джорджа Вашингтона с рабами, а также рядом с убитым индейцем.
Иск был подан в 2019 году. Противники рисунков заявили, что фрески носят оскорбительный характер. Сторонники же подчеркнули их историческую значимость.
Виктор Арнаутов – известный художник, родился в 1896 году в России. В 1925 году переехал в США, учился у знаменитого художника Диего Риверы.
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