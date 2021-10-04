https://ria.ru/20211004/arnautov-1752725982.html

В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы

В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы - РИА Новости, 04.10.2021

В США запретили закрашивать настенные рисунки русского ученика Диего Риверы

Суд в Сан-Франциско запретил закрашивать и закрывать настенные рисунки художника русского происхождения Виктора Арнаутова в одной из школ, заявили в ассоциации... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T01:54

2021-10-04T01:54

2021-10-04T01:54

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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Суд в Сан-Франциско запретил закрашивать и закрывать настенные рисунки художника русского происхождения Виктора Арнаутова в одной из школ, заявили в ассоциации выпускников учебного учреждения.Судебный процесс длился два года.Разногласия относительно настенных рисунков в школе возникли из-за изображенного на них Джорджа Вашингтона с рабами, а также рядом с убитым индейцем. Иск был подан в 2019 году. Противники рисунков заявили, что фрески носят оскорбительный характер. Сторонники же подчеркнули их историческую значимость.Виктор Арнаутов – известный художник, родился в 1896 году в России. В 1925 году переехал в США, учился у знаменитого художника Диего Риверы.

https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, сша, сан-франциско, джордж вашингтон, новости культуры, россия