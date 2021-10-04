https://ria.ru/20211004/arest-1753016651.html

Мосгорсуд продлил арест экс-советника главы "Роскосмоса"

Мосгорсуд продлил арест экс-советника главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 04.10.2021

Мосгорсуд продлил арест экс-советника главы "Роскосмоса"

Мосгорсуд до 7 января продлил арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:30

2021-10-04T15:30

2021-10-04T15:34

московский городской суд

происшествия

москва

роскосмос

россия

иван сафронов

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мосгорсуд до 7 января продлил арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Московским городским судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 7 января", - сказал собеседник агентства. Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в материалах дела.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Позднее её глава Дмитрий Рогозин отмечал, что до решения суда его советник продолжит занимать эту должность. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".В конце апреля ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова - основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования". Речь идет как раз о материалах дела в отношении Сафронова.В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования. В начале сентября Павлов уехал из России, объяснив, что его работа в стране из-за преследования сделалась невозможной.

https://ria.ru/20210907/advokat-1749028068.html

https://ria.ru/20210723/ataka-1742535464.html

https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html

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московский городской суд, происшествия, москва, роскосмос, россия, иван сафронов