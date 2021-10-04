https://ria.ru/20211004/apparat-1752967738.html

В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса

В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021

В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса

Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T12:20

2021-10-04T12:20

2021-10-04T12:20

распространение коронавируса

технологии

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

алушта

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коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Алуште."Прибор, он называется "Тор". Прибор не имеет аналогов в мире... Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак на форуме.Он добавил, что аппарат – свежая разработка, прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.Аппарат "Тор" - высокотехнологичная разработка научного центра Концерна "Гранит", сообщается на сайте концерна. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового "зашумления" успешно подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова, профессора МФТИ, эксперта в области военной и медицинской электроники.Как отмечает концерн, результаты применения аппарата "Тор" в медицинских учреждениях показали, что на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения на 30-50%. Концерн "Гранит" запустил аппарат "Тор" в серийное производство. Прибор функционирует при температурном режиме от минус 20 до плюс 40 градусов, экономичен по энергопотреблению – мощность прибора 80 ватт, компактен и удобен в транспортировке – вес без упаковки 8,5 кг.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/koronavirus-1752869110.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алушта, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии