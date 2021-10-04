Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211004/apparat-1752967738.html
В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса
В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса - РИА Новости, 04.10.2021
В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса
Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:20
2021-10-04T12:20
распространение коронавируса
технологии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
алушта
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Алуште."Прибор, он называется "Тор". Прибор не имеет аналогов в мире... Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак на форуме.Он добавил, что аппарат – свежая разработка, прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.Аппарат "Тор" - высокотехнологичная разработка научного центра Концерна "Гранит", сообщается на сайте концерна. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового "зашумления" успешно подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова, профессора МФТИ, эксперта в области военной и медицинской электроники.Как отмечает концерн, результаты применения аппарата "Тор" в медицинских учреждениях показали, что на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения на 30-50%. Концерн "Гранит" запустил аппарат "Тор" в серийное производство. Прибор функционирует при температурном режиме от минус 20 до плюс 40 градусов, экономичен по энергопотреблению – мощность прибора 80 ватт, компактен и удобен в транспортировке – вес без упаковки 8,5 кг.
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/koronavirus-1752869110.html
алушта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), алушта, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:20 04.10.2021
 
В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса

Минпромторг представил аппарат электромагнитного подавления коронавируса "Тор"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации
Медицинский работник в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Прибор, который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме "Микроэлектроника 2021" в Алуште.
"Прибор, он называется "Тор". Прибор не имеет аналогов в мире... Он своим излучением, абсолютно безвредным для человека, в пять раз менее мощным, чем излучение от ваших смартфонов, в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией", - сказал Шпак на форуме.
Он добавил, что аппарат – свежая разработка, прибор 12 дней назад получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре.
Аппарат "Тор" - высокотехнологичная разработка научного центра Концерна "Гранит", сообщается на сайте концерна. Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового "зашумления" успешно подавляет коронавирус. В основе метода лежат исследования научной школы академика Николая Девяткова, профессора МФТИ, эксперта в области военной и медицинской электроники.
Как отмечает концерн, результаты применения аппарата "Тор" в медицинских учреждениях показали, что на пятые сутки у госпитализированных с коронавирусной инфекцией титры антител IgM, свидетельствующие о развитии заболевания, становятся отрицательными, а динамика выписки пациентов с COVID-19 из больниц увеличивается со 2-3-й недели применения на 30-50%. Концерн "Гранит" запустил аппарат "Тор" в серийное производство. Прибор функционирует при температурном режиме от минус 20 до плюс 40 градусов, экономичен по энергопотреблению – мощность прибора 80 ватт, компактен и удобен в транспортировке – вес без упаковки 8,5 кг.
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 14:53В России
"Ковид все прогнозы обманывает": Проценко о новой волне коронавируса
 
Распространение коронавирусаТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)АлуштаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:54Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
04:50"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
04:23Зампостпреда России при ООН провел для западных коллег "урок" по химии
04:01Кисида провел первый на посту премьера Японии разговор с президентом США
03:54В России хотят изменить требования к оплате труда педагогов
03:44В России завершили испытания снайперской винтовки Чукавина
03:42Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
03:37Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику"
03:19Чекунков назвал цель создания нового города в Приморье
03:18Юрист напомнил дачникам о штрафе за сжигание мусора
03:09Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
03:06Телефонные аферисты придумали уловку, как вывести жертву на разговор
03:00Эксперт МИФИ пояснила значение открытия Нобелевских лауреатов по медицине
03:00Эксперты назвали сроки отключения электричества за долги
02:47Байден высказался в поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан
02:29Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в соцсетях
02:25Американский юрист рассказал, как ЦРУ и АНБ угрожают журналистике
02:20Windows 11 выпустили на день раньше запланированного
02:17Эксперт предупредил о мошенничестве при покупках в интернете
02:10Сервис Instagram возобновил работу
Лента новостейМолния