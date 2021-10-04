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Наука
https://ria.ru/20211004/antitela-1753016746.html
Ученые выяснили, почему вакцина против COVID-19 действует не всегда
Ученые выяснили, почему вакцина против COVID-19 действует не всегда - РИА Новости, 04.10.2021
Ученые выяснили, почему вакцина против COVID-19 действует не всегда
Результаты исследования голландских ученых показали, что иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Этим авторы объясняют... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:34
2021-10-04T18:33
наука
нидерланды
здоровье
биология
коронавирус covid-19
антитела
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Результаты исследования голландских ученых показали, что иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Этим авторы объясняют тот факт, что одна и та же инфекция переносится всеми по-разному, а также то, почему одних людей вакцина защищает от заражения, а других нет. Статья опубликована в журнале Cell Systems.Исследователи из Утрехтского университета во главе с профессором Альбертом Хеком с помощью методов биомолекулярной масс-спектрометрии измерили профили антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител."Иммунная система у всех разная. Наши тесты на антитела показали, что все по-разному реагируют на вакцинацию. Организм некоторых людей создает очень эффективный иммунный ответ, в то время как другим это не удается", — пишут авторы статьи.До сих пор ученые не знали, сколько различных антител может находиться одновременно в крови человека. Предполагали, что речь идет о нескольких миллиардах. Авторы исследования выяснили, что у большинства людей, больных или здоровых, в каждый конкретный момент времени в крови присутствует от нескольких десятков до нескольких сотен различных антител в высоких концентрациях, при этом профиль антител каждого человека абсолютно уникален.Этим, по мнению ученых, можно объяснить тот факт, почему одни люди, заразившись коронавирусом, умирают, а другие переносят заболевание в легкой форме, а также то, почему некоторые заболевают COVID-19 повторно или после полного курса вакцинации.Низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективная, а о том, что иммунная система у данного конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. По той же причине у некоторых людей уровень антител может значительно снижаться со временем, и такие люди быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу, считают ученые.Исследователи установили, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. А это значит, что, если даже все взрослое население такой страны, как Великобритания, будет полностью вакцинировано, полмиллиона человек все равно не будут защищены от инфекции и даже не узнают об этом.Для решения этой проблемы авторы предлагают как можно скорее ввести процедуру массового тестирования на антитела.
https://ria.ru/20211001/postkovid-1752657215.html
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нидерланды, здоровье, биология, коронавирус covid-19, антитела
15:34 04.10.2021 (обновлено: 18:33 04.10.2021)
 

Ученые выяснили, почему вакцина против COVID-19 действует не всегда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной
Шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Результаты исследования голландских ученых показали, что иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Этим авторы объясняют тот факт, что одна и та же инфекция переносится всеми по-разному, а также то, почему одних людей вакцина защищает от заражения, а других нет. Статья опубликована в журнале Cell Systems.
Исследователи из Утрехтского университета во главе с профессором Альбертом Хеком с помощью методов биомолекулярной масс-спектрометрии измерили профили антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.
Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител.
"Иммунная система у всех разная. Наши тесты на антитела показали, что все по-разному реагируют на вакцинацию. Организм некоторых людей создает очень эффективный иммунный ответ, в то время как другим это не удается", — пишут авторы статьи.
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До сих пор ученые не знали, сколько различных антител может находиться одновременно в крови человека. Предполагали, что речь идет о нескольких миллиардах. Авторы исследования выяснили, что у большинства людей, больных или здоровых, в каждый конкретный момент времени в крови присутствует от нескольких десятков до нескольких сотен различных антител в высоких концентрациях, при этом профиль антител каждого человека абсолютно уникален.
Этим, по мнению ученых, можно объяснить тот факт, почему одни люди, заразившись коронавирусом, умирают, а другие переносят заболевание в легкой форме, а также то, почему некоторые заболевают COVID-19 повторно или после полного курса вакцинации.
Низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективная, а о том, что иммунная система у данного конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. По той же причине у некоторых людей уровень антител может значительно снижаться со временем, и такие люди быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу, считают ученые.
Исследователи установили, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. А это значит, что, если даже все взрослое население такой страны, как Великобритания, будет полностью вакцинировано, полмиллиона человек все равно не будут защищены от инфекции и даже не узнают об этом.
Для решения этой проблемы авторы предлагают как можно скорее ввести процедуру массового тестирования на антитела.
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