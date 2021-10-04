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Цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум
Цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум - РИА Новости, 04.10.2021
Цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум
Цена акций "Газпрома" превысила 369 рублей, следует из данных торгов Московской биржи. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:48
2021-10-04T13:58
экономика
газпром
московская биржа
россия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Цена акций "Газпрома" превысила 369 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.К 13:00 мск бумаги росли на 1,67% — до 369,33 рубля, при этом во время торгов они поднимались до 369,66 рубля — нового исторического максимума.Предыдущий рекорд котировки установили весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов.Цены на газ в Европе растут с прошлого года. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.
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экономика, газпром, московская биржа, россия
12:48 04.10.2021 (обновлено: 13:58 04.10.2021)
 
Цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум

Цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум апреля 2008 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Цена акций "Газпрома" превысила 369 рублей, следует из данных торгов Московской биржи.
К 13:00 мск бумаги росли на 1,67% — до 369,33 рубля, при этом во время торгов они поднимались до 369,66 рубля — нового исторического максимума.
Предыдущий рекорд котировки установили весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.
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ЭкономикаГазпромМосковская биржаРоссия
 
 
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