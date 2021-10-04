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В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину - РИА Новости, 04.10.2021
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину
Полиция в Афинах задержала водителя, угрожавшего взорвать автомобиль перед зданием парламента, сообщает газета "Неа". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:33
2021-10-04T12:33
в мире
афины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Афинах задержала водителя, угрожавшего взорвать автомобиль перед зданием парламента, сообщает газета "Неа".Как сообщается, утром в понедельник водитель прибыл на площадь перед парламентом и, не выходя наружу, угрожал взорвать автомобиль, который, по его словам, был нагружен баллонами с газом.На место инцидента прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции, задержавшие нарушителя. Его машину обследуют в поиске взрывчатых веществ.Как следует из фотографий, размещенных газетой "Прототема", речь идет об пикапе, который обычно используют греческие фермеры. На дверце кабины видна надпись "турки правят Грецией".
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в мире, афины
12:33 04.10.2021
 
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину

В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину перед зданием парламента

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Афинах задержала водителя, угрожавшего взорвать автомобиль перед зданием парламента, сообщает газета "Неа".
Как сообщается, утром в понедельник водитель прибыл на площадь перед парламентом и, не выходя наружу, угрожал взорвать автомобиль, который, по его словам, был нагружен баллонами с газом.
На место инцидента прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции, задержавшие нарушителя. Его машину обследуют в поиске взрывчатых веществ.
Как следует из фотографий, размещенных газетой "Прототема", речь идет об пикапе, который обычно используют греческие фермеры. На дверце кабины видна надпись "турки правят Грецией".
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