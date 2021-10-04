https://ria.ru/20211004/afiny-1752970347.html
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину - РИА Новости, 04.10.2021
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину
Полиция в Афинах задержала водителя, угрожавшего взорвать автомобиль перед зданием парламента, сообщает газета "Неа". РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T12:33
2021-10-04T12:33
2021-10-04T12:33
в мире
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Полиция в Афинах задержала водителя, угрожавшего взорвать автомобиль перед зданием парламента, сообщает газета "Неа".Как сообщается, утром в понедельник водитель прибыл на площадь перед парламентом и, не выходя наружу, угрожал взорвать автомобиль, который, по его словам, был нагружен баллонами с газом.На место инцидента прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции, задержавшие нарушителя. Его машину обследуют в поиске взрывчатых веществ.Как следует из фотографий, размещенных газетой "Прототема", речь идет об пикапе, который обычно используют греческие фермеры. На дверце кабины видна надпись "турки правят Грецией".
https://ria.ru/20211003/kabul-1752871336.html
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину перед зданием парламента
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Полиция в Афинах
задержала водителя, угрожавшего взорвать автомобиль перед зданием парламента, сообщает газета "Неа"
.
Как сообщается, утром в понедельник водитель прибыл на площадь перед парламентом и, не выходя наружу, угрожал взорвать автомобиль, который, по его словам, был нагружен баллонами с газом.
На место инцидента прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции, задержавшие нарушителя. Его машину обследуют в поиске взрывчатых веществ.
Как следует из фотографий, размещенных газетой "Прототема", речь идет об пикапе, который обычно используют греческие фермеры. На дверце кабины видна надпись "турки правят Грецией".