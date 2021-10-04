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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211004/afganistan-1752933272.html
В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов
В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов - РИА Новости, 04.10.2021
В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов
Москва не исключает, что санкции СБ ООН против талибов (движение "Талибан"*) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит, позиция РФ в этом вопросе... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:23
2021-10-04T10:05
в мире
афганистан
москва
совет безопасности оон
россия
захват власти в афганистане талибами
оон
талибан
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва не исключает, что санкции СБ ООН против талибов (движение "Талибан"*) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит, позиция РФ в этом вопросе будет зависеть от действий талибов, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим", - сказал Кабулов.Он добавил, что РФ при выработке своей позиции по этому вопросу, будет исходить из "практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым &gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, москва, совет безопасности оон, россия, оон, талибан, азия, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд
09:23 04.10.2021 (обновлено: 10:05 04.10.2021)
 
В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов

Спецпредставитель президента Кабулов не исключил пересмотра санкций СБ ООН против талибов

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва не исключает, что санкции СБ ООН против талибов (движение "Талибан"*) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит, позиция РФ в этом вопросе будет зависеть от действий талибов, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим", - сказал Кабулов.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 09:12Захват власти в Афганистане талибами
В МИД допустили созыв заседания СБ ООН по Афганистану
Он добавил, что РФ при выработке своей позиции по этому вопросу, будет исходить из "практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМоскваСовет Безопасности ООНРоссияООНТалибанАзияЗамир КабуловМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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