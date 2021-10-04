https://ria.ru/20211004/afganistan-1752933272.html

В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов

В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов - РИА Новости, 04.10.2021

В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов

Москва не исключает, что санкции СБ ООН против талибов (движение "Талибан"*) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит, позиция РФ в этом вопросе... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:23

2021-10-04T09:23

2021-10-04T10:05

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва не исключает, что санкции СБ ООН против талибов (движение "Талибан"*) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит, позиция РФ в этом вопросе будет зависеть от действий талибов, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим", - сказал Кабулов.Он добавил, что РФ при выработке своей позиции по этому вопросу, будет исходить из "практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической".В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211004/afganistan-1752932296.html

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