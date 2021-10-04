09:23 04.10.2021 (обновлено: 10:05 04.10.2021)
В МИД не исключили пересмотра санкций СБ ООН против талибов
Спецпредставитель президента Кабулов не исключил пересмотра санкций СБ ООН против талибов
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Москва не исключает, что санкции СБ ООН против талибов (движение "Талибан"*) будут пересмотрены, но сейчас спешить с этим не стоит, позиция РФ в этом вопросе будет зависеть от действий талибов, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В перспективе не исключаем пересмотра санкционного режима в отношении талибов, однако на данном этапе полагаем целесообразным не спешить с этим", - сказал Кабулов.
Он добавил, что РФ при выработке своей позиции по этому вопросу, будет исходить из "практической политики талибских властей и воплощения в жизнь их обещаний по формированию инклюзивной структуры власти, отражающей интересы основных этнополитических сил страны, а также эффективному противодействию исходящим с территории Афганистана угрозам, особенно террористической и наркотической".
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.