09:19 04.10.2021 (обновлено: 10:04 04.10.2021)
Масштабы преступлений США в Афганистане предстоит осознать, заявил Кабулов
Спецпредставитель президента Кабулов: преступления США в Афганистане предстоит осознать
© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiНа улице Кабула после ракетного обстрела
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать и сделать выводы, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы", - сказал Кабулов.
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Последний удар американского беспилотника по Кабулу был нанесен 29 августа, он унес жизни 10 мирных афганцев, в том числе семи детей. Руководство Пентагона по итогам расследования признало ошибочность этой атаки и принесло публичные извинения за нее.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.