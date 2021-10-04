https://ria.ru/20211004/afganistan-1752932857.html

Масштабы преступлений США в Афганистане предстоит осознать, заявил Кабулов

Масштабы преступлений США в Афганистане предстоит осознать, заявил Кабулов - РИА Новости, 04.10.2021

Масштабы преступлений США в Афганистане предстоит осознать, заявил Кабулов

Масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать и сделать выводы, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:19

2021-10-04T09:19

2021-10-04T10:04

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштабы военных преступлений США и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать и сделать выводы, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Безусловно, США и их союзники несут ответственность за происходящее в Афганистане за последние два десятилетия. Масштабы совершенных за это время военных преступлений еще предстоит осознать и сделать соответствующие выводы", - сказал Кабулов.Он подчеркнул, что в Москве расценивают шагом в правильном направлении "признание представителями Пентагона ошибочности нанесения авиаудара в Кабуле 29 августа и принесение официальных извинений родственникам погибших мирных граждан".Последний удар американского беспилотника по Кабулу был нанесен 29 августа, он унес жизни 10 мирных афганцев, в том числе семи детей. Руководство Пентагона по итогам расследования признало ошибочность этой атаки и принесло публичные извинения за нее.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым >>* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210930/granitsa-1752502102.html

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