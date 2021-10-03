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Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры
Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры - РИА Новости, 03.10.2021
Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры, в их числе артисты-вокалисты и артисты балета, соответствующий... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:35
2021-10-03T20:35
владимир путин
дмитрий дмитриенко
вгтрк
школа современной пьесы
самарский театр оперы и балета
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры, в их числе артисты-вокалисты и артисты балета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" ... Борисенко Петру Владимировичу - артисту-вокалисту ... учреждения культуры ... "Московский государственный академический театр оперы" ... Овичнниковой Ксении Андреевне - артистке балета ... учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", - написано в документе.Также почетное звание получили главный дирижер и концертмейстер группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов. Помимо этого, заслуженными артистами РФ стали артистки Московского драматического театра имени Станиславского Татьяна Майст и Людмила Розанова.Согласно указу, звание также присвоили артисту Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Ивану Баранову, артистке Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяне Бегаловой и директору-художественному руководителю ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрию Дмитриенко.Помимо этого, заслуженными артистами стали артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анне Захаровой.
https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html
https://ria.ru/20211001/kosmos-1752757668.html
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владимир путин, дмитрий дмитриенко, вгтрк, школа современной пьесы, самарский театр оперы и балета, россия
20:35 03.10.2021
 
Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

Президент России Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
Президент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
© POOL
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры, в их числе артисты-вокалисты и артисты балета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" ... Борисенко Петру Владимировичу - артисту-вокалисту ... учреждения культуры ... "Московский государственный академический театр оперы" ... Овичнниковой Ксении Андреевне - артистке балета ... учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", - написано в документе.
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Также почетное звание получили главный дирижер и концертмейстер группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов. Помимо этого, заслуженными артистами РФ стали артистки Московского драматического театра имени Станиславского Татьяна Майст и Людмила Розанова.
Согласно указу, звание также присвоили артисту Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Ивану Баранову, артистке Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяне Бегаловой и директору-художественному руководителю ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрию Дмитриенко.
Помимо этого, заслуженными артистами стали артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анне Захаровой.
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Владимир ПутинДмитрий ДмитриенкоВГТРКШкола современной пьесыСамарский театр оперы и балетаРоссия
 
 
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