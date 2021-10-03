https://ria.ru/20211003/zvanie-1752899977.html

Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры - РИА Новости, 03.10.2021

Путин присвоил звание заслуженного артиста России 11 деятелям культуры

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры, в их числе артисты-вокалисты и артисты балета, соответствующий... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:35

2021-10-03T20:35

2021-10-03T20:35

владимир путин

дмитрий дмитриенко

вгтрк

школа современной пьесы

самарский театр оперы и балета

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов РФ 11 деятелям культуры, в их числе артисты-вокалисты и артисты балета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" ... Борисенко Петру Владимировичу - артисту-вокалисту ... учреждения культуры ... "Московский государственный академический театр оперы" ... Овичнниковой Ксении Андреевне - артистке балета ... учреждения культуры "Самарский театр оперы и балета", - написано в документе.Также почетное звание получили главный дирижер и концертмейстер группы прим балалаек Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК Андрей Шлячков и Дмитрий Ибрагимов. Помимо этого, заслуженными артистами РФ стали артистки Московского драматического театра имени Станиславского Татьяна Майст и Людмила Розанова.Согласно указу, звание также присвоили артисту Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Ивану Баранову, артистке Московского театра "Школа современной пьесы" Татьяне Бегаловой и директору-художественному руководителю ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрию Дмитриенко.Помимо этого, заслуженными артистами стали артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский и артистка балета Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева Анне Захаровой.

https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html

https://ria.ru/20211001/kosmos-1752757668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий дмитриенко, вгтрк, школа современной пьесы, самарский театр оперы и балета, россия