Зеленский передал близкому другу четверть своих офшорных акций, пишут СМИ
Guardian сообщила о передаче Зеленским 25 процентов своих офшорных акций близкому другу
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Сергею Шефиру, который в настоящее время занимает должность первого помощника президента, сообщила газета Guardian со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
По данным газеты, до того как стать главой Украины, Зеленский задекларировал свои активы, в том числе машины, недвижимость и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Однако некоторые из своих акций он не раскрыл, в частности, 25% акций компании Maltex Multicapital Corp. В 2019 году за две недели до президентских выборов Зеленский передал четверть пакета акций Maltex своему близкому другу Сергею Шефиру.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.