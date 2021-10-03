https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752914090.html

Зеленский передал близкому другу четверть своих офшорных акций, пишут СМИ

Зеленский передал близкому другу четверть своих офшорных акций, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский передал близкому другу четверть своих офшорных акций, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Сергею Шефиру, который в настоящее время занимает должность... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T23:51

2021-10-03T23:51

2021-10-03T23:51

в мире

технологии

украина

сша

джордж сорос

владимир зеленский

mossack fonseca

"досье пандоры"

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу Сергею Шефиру, который в настоящее время занимает должность первого помощника президента, сообщила газета Guardian со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).По данным газеты, до того как стать главой Украины, Зеленский задекларировал свои активы, в том числе машины, недвижимость и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Однако некоторые из своих акций он не раскрыл, в частности, 25% акций компании Maltex Multicapital Corp. В 2019 году за две недели до президентских выборов Зеленский передал четверть пакета акций Maltex своему близкому другу Сергею Шефиру.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/impichment-1752911614.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

украина

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в мире, технологии, украина, сша, джордж сорос, владимир зеленский, mossack fonseca, "досье пандоры"