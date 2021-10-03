https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752910774.html

В "досье Пандоры" говорится об офшорных операциях Зеленского и Коломойского

В "досье Пандоры" говорится об офшорных операциях Зеленского и Коломойского - РИА Новости, 03.10.2021

В "досье Пандоры" говорится об офшорных операциях Зеленского и Коломойского

Компании, с которых 40 миллионов долларов пришли на счета фирм президента Украины Владимира Зеленского, подозреваются в отмывании денег с Приватбанка,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T22:33

2021-10-03T22:33

2021-10-03T23:10

в мире

сша

джордж сорос

владимир зеленский

игорь коломойский

приватбанк

mossack fonseca

"досье пандоры"

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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Компании, с которых 40 миллионов долларов пришли на счета фирм президента Украины Владимира Зеленского, подозреваются в отмывании денег с Приватбанка, принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, говорится в расследовании, опубликованном журналистами издания "Следствие.инфо" со ссылкой на опубликованные документы об офшорных схемах ряда мировых лидеров "досье Пандоры"."Когда-то частный банк Коломойского сейчас государственный и судится с экс-собственниками за отмытые средства. Американские правоохранительных считают, что Коломойский приобрел недвижимость в США за средства Приватбанка, но грязные деньги, которые прошли через офшоры, могли попасть к ключевым лицам из "95 квартала". Журналисты получили дополнительные данные, которые формально проясняют, за что компания, связанная с Коломойским, заплатила фирмам Зеленского и партнёрам 40 миллионов. Эти средства указали как взнос в статутный капитал (офшорной компании - ред.)... В этом случае инвестором компании Зеленского выступили структуры Игоря Коломойского", - говорится в расследовании, опубликованном на YouTube-канале "Следствие.инфо".Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752907562.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джордж сорос, владимир зеленский, игорь коломойский, приватбанк, mossack fonseca, "досье пандоры"