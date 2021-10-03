https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752907562.html

Журналисты-расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнеров

Журналисты-расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнеров - РИА Новости, 03.10.2021

Журналисты-расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский со своими партнерами якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:46

2021-10-03T21:46

2021-10-03T21:46

в мире

технологии

украина

сша

белиз

кипр

джордж сорос

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский со своими партнерами якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры".По данным документов, при помощи офшор на двух партнеров президента якобы было куплено дорогое имущество в центре Лондона."Президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по производству комедий владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе", - пишет центр.Отмечается, что Зеленский и его партнеры по телекомпании "Квартал 95" имели сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года, когда компания начала регулярно выпускать контент для телеканалов, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html

украина

сша

белиз

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, украина, сша, белиз, кипр, джордж сорос, владимир зеленский, игорь коломойский, mossack fonseca