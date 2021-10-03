Журналисты-расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнеров
OCCRP: Зеленский с партнерами имели сеть офшорных компаний, связанных с их бизнесом
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский со своими партнерами якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры".
По данным документов, при помощи офшор на двух партнеров президента якобы было куплено дорогое имущество в центре Лондона.
"Президент Украины Владимир Зеленский и его партнеры по производству комедий владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом, базирующиеся на Британских Виргинских островах, Кипре и в Белизе", - пишет центр.
Отмечается, что Зеленский и его партнеры по телекомпании "Квартал 95" имели сеть офшорных фирм как минимум с 2012 года, когда компания начала регулярно выпускать контент для телеканалов, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.