https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры"

Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры"

Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:24

2021-10-03T20:24

2021-10-03T23:01

владимир зеленский

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игорь коломойский

служба безопасности украины

mossack fonseca

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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, говорится в фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо".Журналисты издания "Следствие. Инфо" ранее анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках "досье Пандоры". Главный редактор "Следствия. Инфо" Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за 5 часов до показа фильма об офшорах президента Украины Владимира Зеленского позвонил ей и отменил показ. Однако после широкого резонанса в зале все же решили провести премьеру фильма."В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов… То есть, номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе", - говорится в фильме.В расследовании журналистов "Следствие. Инфо" также говорится, что Зеленский с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским."Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским", - пишет издание на сайте.Сообщается, что документы "досье Пандоры", новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, "частично подтвердили схему перевода средств от структур Коломойского в офшорные фирмы Зеленского и его соратников". В частности, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства "могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка"."Во время работы над проектом журналисты "Следствия. Инфо" нашли подтверждения информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1", - пишет издание.Журналисты показали опубликованную на выборах схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными. "Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые выглядят вот так, для меня это является красным флажком. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок, и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины", - отметил он.Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.Эксперт по структурированию активов Максим Греков объяснил, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. "Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции. В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.Кроме того, по данным источников "Следствие.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. "Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95-го квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", - говорится в тексте.Журналисты заявили, что пытались получить комментарии от всех фигурантов истории. На вопрос журналистов ответил только Борис Шефир, представленный как "владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев". На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям, которые такую ситуацию создали, постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы". Шефир добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.Журналисты пытались получить позицию президента Зеленского в отношении денег от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Отмечается, что у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".В свою очередь Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры"."Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это", - пишет центр.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752894887.html

https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html

https://ria.ru/20211003/panama-1752862825.html

https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752900125.html

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владимир зеленский, в мире, технологии, киев, сша, игорь коломойский, служба безопасности украины, mossack fonseca, иван баканов, "досье пандоры"