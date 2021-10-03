Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html
Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры"
Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры"
Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:24
2021-10-03T23:01
владимир зеленский
в мире
технологии
киев
сша
игорь коломойский
служба безопасности украины
mossack fonseca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, говорится в фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо".Журналисты издания "Следствие. Инфо" ранее анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках "досье Пандоры". Главный редактор "Следствия. Инфо" Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за 5 часов до показа фильма об офшорах президента Украины Владимира Зеленского позвонил ей и отменил показ. Однако после широкого резонанса в зале все же решили провести премьеру фильма."В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов… То есть, номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе", - говорится в фильме.В расследовании журналистов "Следствие. Инфо" также говорится, что Зеленский с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским."Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским", - пишет издание на сайте.Сообщается, что документы "досье Пандоры", новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, "частично подтвердили схему перевода средств от структур Коломойского в офшорные фирмы Зеленского и его соратников". В частности, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства "могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка"."Во время работы над проектом журналисты "Следствия. Инфо" нашли подтверждения информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1", - пишет издание.Журналисты показали опубликованную на выборах схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными. "Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые выглядят вот так, для меня это является красным флажком. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок, и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины", - отметил он.Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.Эксперт по структурированию активов Максим Греков объяснил, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. "Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции. В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.Кроме того, по данным источников "Следствие.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. "Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95-го квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", - говорится в тексте.Журналисты заявили, что пытались получить комментарии от всех фигурантов истории. На вопрос журналистов ответил только Борис Шефир, представленный как "владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев". На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям, которые такую ситуацию создали, постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы". Шефир добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.Журналисты пытались получить позицию президента Зеленского в отношении денег от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Отмечается, что у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".В свою очередь Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры"."Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это", - пишет центр.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752894887.html
https://ria.ru/20211003/babish-1752901401.html
https://ria.ru/20211003/panama-1752862825.html
https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752900125.html
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, в мире, технологии, киев, сша, игорь коломойский, служба безопасности украины, mossack fonseca, иван баканов, "досье пандоры"
20:24 03.10.2021 (обновлено: 23:01 03.10.2021)
 
Зеленский стал фигурантом расследования об офшорах "досье Пандоры"

"Досье Пандоры": Зеленский может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, говорится в фильме-расследовании журналистов "Следствие. Инфо".
Журналисты издания "Следствие. Инфо" ранее анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках "досье Пандоры". Главный редактор "Следствия. Инфо" Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за 5 часов до показа фильма об офшорах президента Украины Владимира Зеленского позвонил ей и отменил показ. Однако после широкого резонанса в зале все же решили провести премьеру фильма.
"В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов… То есть, номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе", - говорится в фильме.
В расследовании журналистов "Следствие. Инфо" также говорится, что Зеленский с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 19:47
Журналисты-расследователи опубликовали "досье Пандоры"
"Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским", - пишет издание на сайте.
Сообщается, что документы "досье Пандоры", новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, "частично подтвердили схему перевода средств от структур Коломойского в офшорные фирмы Зеленского и его соратников". В частности, журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства "могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".
"Во время работы над проектом журналисты "Следствия. Инфо" нашли подтверждения информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1", - пишет издание.
Журналисты показали опубликованную на выборах схему британскому эксперту по финансовым преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными. "Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые выглядят вот так, для меня это является красным флажком. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок, и, следовательно, вероятно, есть причина, которая отличается от чисто коммерческой причины", - отметил он.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 20:47
Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Эксперт по структурированию активов Максим Греков объяснил, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. "Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции. В то же время офшорные компании, которые, вероятно, перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка" - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.
Кроме того, по данным источников "Следствие.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. "Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95-го квартала" имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег", - говорится в тексте.
Журналисты заявили, что пытались получить комментарии от всех фигурантов истории. На вопрос журналистов ответил только Борис Шефир, представленный как "владелец существенной части офшорного бизнеса "кварталовцев". На вопрос, зачем "Кварталу 95" офшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям, которые такую ситуацию создали, постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы". Шефир добавил, что начал закрывать офшорную часть бизнеса.
Журналисты пытались получить позицию президента Зеленского в отношении денег от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Отмечается, что у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".
В свою очередь Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры".
Вид на столицу Панамы - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 13:13
Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
"Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это", - пишет центр.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 20:36
Журналисты-расследователи назвали США крупнейшим налоговым убежищем
 
Владимир ЗеленскийВ миреТехнологииКиевСШАИгорь КоломойскийСлужба безопасности УкраиныMossack FonsecaИван Баканов"досье Пандоры"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния