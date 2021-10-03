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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:45
2021-10-03T12:16
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть результативной."По встрече с президентом РФ: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече и я считаю, что это правильный шаг встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - заявил Зеленский.Он также отметил, что готов к встрече в "нормандском формате"."Я в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день, потому что я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма. Я уверен, что, если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, пока мы себе позволить такого не можем", - сказал Зеленский.Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, "как пойдёт", но уверен, что результат будет.
https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html
https://ria.ru/20210926/ukraina-1751878444.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, донбасс, россия
11:45 03.10.2021 (обновлено: 12:16 03.10.2021)
 
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

Президент Украины Зеленский считает встречу с Путиным правильным шагом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что встреча в формате тет-а-тет может быть результативной.
"По встрече с президентом РФ: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече и я считаю, что это правильный шаг встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", - заявил Зеленский.
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Он также отметил, что готов к встрече в "нормандском формате".
"Я в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день, потому что я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и вопросе Крыма. Я уверен, что, если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, пока мы себе позволить такого не можем", - сказал Зеленский.
Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, "как пойдёт", но уверен, что результат будет.
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