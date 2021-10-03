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https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752856933.html
Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию
Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:43
2021-10-03T13:14
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления."Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье.Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе."Можете успокоиться, этого не будет, чтобы долго не отвечать о большой какой-то концентрации… Мне не нужна никакая власть, причем с самого начала. Я пришёл, чтобы что-то изменить, что-то пообещал. Если есть те или другие проволочки, то давайте искать другой путь. Или дайте руль другому водителю этого процесса", - сказал президент, отметив, что, когда президент, спикер Рады и премьер "работают из трех разных команд", нет "никакой концентрации (власти - ред.) совсем", все решения принимаются годами.По его словам, работа единой команды позволила достичь конкретных результатов и сделать страну первой в мире по цифровизации. "Мы сегодня первые, вы это понимаете? Первые в Европе. Мы просто встречаемся в США с Куком (Тим Кук, глава Apple - ред.). Все знают. Все говорят, что мы номер один. Разве это плохо?" - добавил он.Основной закон Украины был принят парламентом в 1996 году, тогда в стране была утверждена президентско-парламентская форма правления. В 2004 году была принята обновленная конституция, согласно которой Украина стала парламентско-президентской республикой, однако эта реформа была отменена при президенте Викторе Януковиче, и страна снова вернулась к президентско-парламентской форме правления, в связи с чем его оппоненты обвиняли в узурпации власти. В 2014 году после смены власти в стране Верховная рада Украины проголосовала за восстановление Конституции Украины в редакции 2004 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/naglyy-zelenskiy-1752851489.html
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в мире, украина, владимир зеленский
11:43 03.10.2021 (обновлено: 13:14 03.10.2021)
 
Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию

Президент Украины Зеленский не планирует инициировать изменения в конституцию

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления.
"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье.
Он также опроверг утверждения, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в его офисе.
"Можете успокоиться, этого не будет, чтобы долго не отвечать о большой какой-то концентрации… Мне не нужна никакая власть, причем с самого начала. Я пришёл, чтобы что-то изменить, что-то пообещал. Если есть те или другие проволочки, то давайте искать другой путь. Или дайте руль другому водителю этого процесса", - сказал президент, отметив, что, когда президент, спикер Рады и премьер "работают из трех разных команд", нет "никакой концентрации (власти - ред.) совсем", все решения принимаются годами.
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Основной закон Украины был принят парламентом в 1996 году, тогда в стране была утверждена президентско-парламентская форма правления. В 2004 году была принята обновленная конституция, согласно которой Украина стала парламентско-президентской республикой, однако эта реформа была отменена при президенте Викторе Януковиче, и страна снова вернулась к президентско-парламентской форме правления, в связи с чем его оппоненты обвиняли в узурпации власти. В 2014 году после смены власти в стране Верховная рада Украины проголосовала за восстановление Конституции Украины в редакции 2004 года.
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