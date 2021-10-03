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Зеленский прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии
Зеленский прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично будет заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:29
2021-10-03T12:37
в мире
украина
грузия
владимир зеленский
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично будет заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили."Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть", — заявил он. По его словам этот вопрос также будет решать правительство, министерство иностранных дел и посольство в Тбилиси.При этом Зеленский осудил отъезд из Саакашвили из страны, поскольку он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ."Я &lt;...&gt; должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал… Ну, есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг… Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски", — сказал он.Ранее премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html
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в мире, украина, грузия, владимир зеленский, задержание саакашвили в грузии
11:29 03.10.2021 (обновлено: 12:37 03.10.2021)
 
Зеленский прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии

Президент Украины Зеленский пообещал заняться возвращением экс-главы Грузии Саакашвили

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично будет заниматься возвращением гражданина Украины и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть", — заявил он.
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По его словам этот вопрос также будет решать правительство, министерство иностранных дел и посольство в Тбилиси.
При этом Зеленский осудил отъезд из Саакашвили из страны, поскольку он возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
"Я <...> должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал… Ну, есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг… Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски", — сказал он.
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Ранее премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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В миреУкраинаГрузияВладимир ЗеленскийЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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