https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752855221.html

Зеленский не определился, пойдет ли на второй срок

Зеленский не определился, пойдет ли на второй срок - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский не определился, пойдет ли на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли он претендовать на второй срок во главе государства. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:22

2021-10-03T11:22

2021-10-03T12:02

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли он претендовать на второй срок во главе государства."Две вещи: я ничего не решил относительно второго срока… Что касается того, что вы сказали - я пойду, когда выполню все обещания - я говорил немного о другом. Я сказал, что я считаю, что мы выполнили процентов 30-35 обещаний, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы не будем быстро работать, а особенно в Верховной раде <…>, если будет политический спам из-за тысяч правок, то мы не успеем все это сделать, а я очень хочу сделать все, что я пообещал", - заявил он на брифинге в воскресенье.Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/naglyy-zelenskiy-1752851489.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины