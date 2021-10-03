Зеленский назвал наглость залогом успеха Украины

06:12 03.10.2021 (обновлено: 06:29 03.10.2021)
Зеленский рассказал о "мощной" Украине и ее "наглой" политике
Президент Зеленский назвал внешнюю политику Украины "наглой"
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область.
По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является "главной победой в текущем году".
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При этом президент заявил, что сделано "много, но мало". Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз.
"Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту президента на "семь-восемь из 12". При этом он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале своей партии "Слуга народа".
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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