Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752841289.html
Зеленский назвал наглость залогом успеха Украины
Зеленский рассказал о "мощной" Украине и ее "наглой" политике - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский назвал наглость залогом успеха Украины
Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:12
2021-10-03T06:29
в мире
украина
львовская область
владимир зеленский
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область.По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является "главной победой в текущем году".При этом президент заявил, что сделано "много, но мало". Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз."Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – добавил украинский лидер.Ранее Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту президента на "семь-восемь из 12". При этом он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале своей партии "Слуга народа".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20210930/prezidentstvo-1752463943.html
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748217299.html
украина
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739148148_133:0:1841:1280_1920x0_80_0_0_94171c9cabebd246f36d646b776a6304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, евросоюз
06:12 03.10.2021 (обновлено: 06:29 03.10.2021)
 
Зеленский рассказал о "мощной" Украине и ее "наглой" политике

Президент Зеленский назвал внешнюю политику Украины "наглой"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область.
По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является "главной победой в текущем году".
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:23
Спикер Рады выступил против второго президентского срока Зеленского
При этом президент заявил, что сделано "много, но мало". Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз.
"Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту президента на "семь-восемь из 12". При этом он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале своей партии "Слуга народа".
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00
"Президент Левински". Что услышал Зеленский в Овальном кабинете
 
В миреУкраинаЛьвовская областьВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния