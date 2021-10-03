https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752841289.html

Зеленский назвал наглость залогом успеха Украины

Зеленский рассказал о "мощной" Украине и ее "наглой" политике - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский назвал наглость залогом успеха Украины

Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T06:12

2021-10-03T06:12

2021-10-03T06:29

в мире

украина

львовская область

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739868382_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_594a5d015140e0c1d2ba18beaffccee0.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Без сильной и "наглой" международной политики Украина не достигнет успеха, об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область.По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является "главной победой в текущем году".При этом президент заявил, что сделано "много, но мало". Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз."Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – добавил украинский лидер.Ранее Зеленский оценил свою работу по итогам двух лет на посту президента на "семь-восемь из 12". При этом он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале своей партии "Слуга народа".Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20210930/prezidentstvo-1752463943.html

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748217299.html

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, евросоюз