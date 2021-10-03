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"Президент звал ее в каюту": кто разбалтывает секреты Белого дома

"Президент звал ее в каюту". Кто и зачем разбалтывает секреты Белого дома - РИА Новости, 03.10.2021

"Президент звал ее в каюту": кто разбалтывает секреты Белого дома

"Горящая машина с клоуном за рулем на бешеной скорости мчалась на склад фейерверков" — так ситуацию в Белом доме описывает Стефани Гришэм, недолго проработавшая РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T08:00

2021-10-03T08:00

2021-10-03T08:04

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. "Горящая машина с клоуном за рулем на бешеной скорости мчалась на склад фейерверков" — так ситуацию в Белом доме описывает Стефани Гришэм, недолго проработавшая пресс-секретарем Дональда Трампа. На днях выходит книга ее воспоминаний о "скверном характере" экс-президента. Миллиардеру не привыкать: авторов подобных мемуаров он без стеснения называет болванами и обиженными дураками. Судя по всему, в его команде были самые болтливые сотрудники. Почему так легко раскрывают политическую кухню Вашингтона, разбиралось РИА Новости.Внизу проблем нет"Просто ужасный характер. Злиться он мог на кого угодно, неважно, заслуживал человек или нет. Критиковал внешность людей, их интеллект. Больше всего ненавидел юристов Белого дома, потому что они указывали ему на неэтичность или незаконность его действий", — пишет в мемуарах "Теперь я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" бывший пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.Будучи не новчиком в команде, она прекрасно понимала, какая атмосфера царит в семье миллиардера. С 2017 по 2019 год Гришэм работала пресс-секретарем Мелании Трамп, потом перешла к ее мужу.Книга выйдет 5 октября. Как пишут американские СМИ, "читателей ждут новые удивительные скандалы". "Я сразу же представил Стефани: она стоит в озере из бензина и чиркает спичкой с усмешкой на лице", — отреагировал один из бывших коллег Гришэм.Трампа автор книги представляет президентом, который "пытался произвести впечатление на диктаторов и глазел на молодую помощницу": "Он постоянно спрашивал, где эта женщина, полетит ли она вместе с ним в зарубежную поездку, просил, чтобы ее доставили в его служебную каюту на Air Force One. Советовал продвигать ее по карьерной службе, показывать по телевизору. Говорил: "Давай приведем ее сюда и посмотрим на ее задницу".Гришэм утверждает: однажды Трамп заметил, что она не носит колготки, и потом расспрашивал ее парня, "хороша ли она в постели".Еще один неприятный случай произошел после того, как в свет вышла скандальная книга Стефани Клиффорд, более известной как порноактриса Сторми Дэниэлс. На трехстах страницах она подробно рассказала о физических особенностях Трампа, включая гениталии. По воспоминаниям Гришэм, президент позвонил ей с борта Air Force One и заверил, что "там, внизу, все в порядке"."Да, сэр, — только и могла ответить я. — Даже представить не могла, что когда-то буду разговаривать с американским лидером о его пенисе. К счастью, вскоре после этого наша беседа закончилась".Гришэм утверждает, что европейских коллег Трамп не любил, исключение делал лишь для британского премьер-министра Бориса Джонсона.Сам экс-президент книгу бывшего пресс-секретаря, как и другие такие же публикации, назвал "скучным мусором": распространяют "обидную и недостоверную информацию", получая за это деньги "от леворадикальных издательств".Лиз Харрингтон, нынешний "голос" миллиардера, дополнила: "С самого начала было понятно, что у Стефани нет необходимых навыков. Из-за проблем в личной жизни она озлобилась. На нее перестали полагаться и даже вовсе о ней забывали". Напомнила она о себе, надо признать, громко.ТрампианаБывшие сотрудники Трампа вообще с готовностью делятся воспоминаниями. Люди часто и скандально покидали его команду — неудивительно, что теперь они критикуют бывшего начальника и откровенно насмехаются над ним.В августе 2018-го Трамп подал в суд на Омаросу Маниголт-Ньюман, написавшую книгу "Нестабильный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе". Бывшая помощница не только говорила, что шеф — расист, но и намекала, что его отношения с дочерью выходят за рамки общепринятых: слишком часто он целовал Иванку, "брал за бедра" и подчеркивал ее сексуальность. По словам Маниголт-Ньюман, во время инаугурации Трамп хотел поклясться на своей книге "Искусство сделки" вместо Библии, а Мелания мечтала о разводе.Трамп в присущей ему манере назвал бывшую помощницу "собакой" и "орущим ничтожеством", а его избирательный штаб подал на нее в суд.Среди всех публикаций о 45-м американском лидере выделяется книга "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома". Автор — бывший советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Вначале его труд долго проверяли на наличие секретной информации. Трамп настаивал, что даже содержание бесед с президентом США относится к гостайне. Но суд пришел к другому выводу: книгу все же разрешили опубликовать. А разгоревшийся вокруг нее скандал лишь подогрел интерес.Болтон подробно описывает всю "внутреннюю кухню" Белого дома. Трамп якобы так сильно хотел переизбраться на второй срок, что даже пытался заручиться поддержкой лидера КНР Си Цзиньпина, обещая увеличить объемы закупок сои и пшеницы. По словам Болтона, президент говорил, что "было бы классно завоевать Венесуэлу", потому что на самом деле эта страна — "часть США". Он не знал, что Британия — ядерная держава, и спрашивал, входит ли Финляндия в состав России.После публикации Трамп обозвал бывшего помощника "болваном" и "обиженным скучным дураком, который хотел одного — развязать войну". Американские СМИ считают, что Болтон пытался выгородить себя и заработать деньги. Аванс, полученный им от издательства, составил два миллиона долларов, о полной же сумме гонорара, заработках на рекламных турах, лекциях и платных интервью остается только гадать.Единственные, кто довольно положительно описал Трампа в воспоминаниях, — его экс-пресс-секретарь Шон Спайсер и бывший официальный представитель США при ООН Никки Хейли.Спайсер проработал с президентом 182 дня и даже после отставки демонстрировал полную лояльность. В книге он называл Трампа "единорогом, оседлавшим единорога и скачущим по радуге". Он восхищался способностью переламывать ситуацию в свою пользу, но сожалел, что Белый дом не смог привлечь достаточно профессионалов. Такое творчество Трамп оценил: книга "написана от сердца и со знанием дела".Мемуары "Со всем уважением" Никки Хейли тоже оправдали свое название. Она рассказала, что занимавший тогда пост главы администрации Джон Келли и должность госсекретаря Рекс Тиллерсон пытались "завербовать" ее для работы против президента, но она отказалась.Досталось и ОбамеПолитические мемуары экс-сотрудников доставляли неудобства и другим американским президентам. Бывший глава Минобороны Леон Панетта раскритиковал своего начальника Барака Обаму в книге "Битвы, которые того стоят".На бывшего шефа он обрушился за быстрый вывод войск из Ирака в 2011-м, а также за позицию по Сирии. Президент должен был с самого начала вооружать "умеренные группы" противников Башара Асада, но не сделал этого.А предшественник Панетты, Роберт Гейтс, в мемуарах "Министр на войне" написал, что Обама, принимая решения по Афганистану, руководствовался политической, а вовсе не военной логикой. Президенту пришлось публично оправдываться.Джорджа Буша — младшего в книге "Цена лояльности" разоблачил бывший глава Минфина Пол О’Нил: ругал финансовые решения администрации, а также вторжение в Ирак. Буш предпочел ответить на обвинения собственными мемуарами.Пьяный лучше трезвыхВ Европе суждения о работе с лидерами публикуют не так часто. Но не менее скандально. В 2014-м Гельмут Коль пытался помешать выходу воспоминаний о себе. Однако книга "Завещание. Протоколы Коля" Хериберта Швана все же появилась на прилавках. Автор цитировал непубличные высказывания "канцлера-объединителя". А Коль, надо сказать, в выражениях не стеснялся.Он, например, утверждал, что Меркель "вообще ни в чем не разбирается" и даже правил этикета не знала. "Она не могла правильно держать нож и вилку, не понимала, что делать на государственных обедах. Приходилось постоянно ее контролировать", — приводил Шван слова Коля. Герхарда Шредера бывший канцлер описывал как меркантильного и "холодного, словно рыба". Михаила Горбачева упрекал в слабости и неспособности удержать ГДР, зато ему в любом состоянии нравился первый президент России: "Пьяный Ельцин был намного лучше многих трезвых людей".Коль рассказывал Швану, что угощал Маргарет Тэтчер свиными желудками с квашеной капустой, за что она называла его стопроцентным немцем, а также вспоминал, как британский политик "засыпала на заседаниях "Большой семерки" и почти падала со стула, держась за сумочку".После выхода публикации Коль, как и многие другие лидеры, назвал ложью все, что написано о нем в мемуарах. При этом на репутации бывшего канцлера выход книги никак не сказался.Но в таких историях больше всего вопросов вызывает сама возможность легко раскрывать секреты президентских администраций. Даже в крупных компаниях, не только на госслужбе, с сотрудниками заключают договор о неразглашении. Лишнее слово о бывшем шефе грозит огромным штрафом.Но, видимо, в суматохе первых дней президентства Трампа с некоторыми работниками попросту не успели подписать такой документ. "Да и те, кто подписал, пообщавшись с юристами, нашли какие-то лазейки. Некоторые, как, например, Джон Болтон, согласовывали публикации с Советом национальной безопасности. Там проверяли, содержит ли текст секретную информацию", — рассказал РИА Новости один из бывших американских дипломатов, пожелавший остаться неизвестным.К тому же многие обвинения в адрес бывших начальников, основанные на личных разговорах, просто невозможно проверить. Но всех авторов объединяет желание высказаться, снять с себя ответственность за принятые решения и, конечно, увеличить доход. Ведь деньги принесет не только книга, но и вся рекламная мишура вокруг нее. Очевидно, что ни Гришэм, ни Маниголт-Ньюман на должность пресс-секретаря или помощника больше никогда не возьмут. Зато пригласят на интервью или купят права на экранизацию — да мало ли способов заработать на воспоминаниях.

https://ria.ru/20181007/1530086503.html

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в мире, сирия, джордж буш (младший), дональд трамп, россия