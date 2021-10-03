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Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле

Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле - РИА Новости, 03.10.2021

Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле

Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:50

2021-10-03T15:50

2021-10-03T15:50

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

афганистан

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров.Ранее замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил о гибели мирных жителей при взрыве у мечети в Кабуле. В МВД РИА Новости сообщили, что не менее двух человек погибли, трое пострадали в результате взрыва у мечети Идгах в столице Афганистана. По словам представителя МВД, три человека были задержаны в связи с инцидентом."Никто не пострадал и за помощью в посольство никто не обращался", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20200713/1574302721.html

кабул (город)

афганистан

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кабул (город), афганистан, россия