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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
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Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле - РИА Новости, 03.10.2021
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле
Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:50
2021-10-03T15:50
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров.Ранее замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил о гибели мирных жителей при взрыве у мечети в Кабуле. В МВД РИА Новости сообщили, что не менее двух человек погибли, трое пострадали в результате взрыва у мечети Идгах в столице Афганистана. По словам представителя МВД, три человека были задержаны в связи с инцидентом."Никто не пострадал и за помощью в посольство никто не обращался", - сказал российский дипломат.
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кабул (город), афганистан, россия
15:50 03.10.2021
 
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле

Пресс-секретарь посольства Егоров: россияне не пострадали при взрыва около мечети в Кабуле

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров.
Ранее замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил о гибели мирных жителей при взрыве у мечети в Кабуле. В МВД РИА Новости сообщили, что не менее двух человек погибли, трое пострадали в результате взрыва у мечети Идгах в столице Афганистана. По словам представителя МВД, три человека были задержаны в связи с инцидентом.
"Никто не пострадал и за помощью в посольство никто не обращался", - сказал российский дипломат.
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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В Афганистане при стрельбе в мечети погибли три человека
 
Захват власти в Афганистане талибамиКабул (город)АфганистанРоссия
 
 
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