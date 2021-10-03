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Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле - РИА Новости, 03.10.2021
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле
Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:50
2021-10-03T15:50
2021-10-03T15:50
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Никто из граждан РФ не пострадал при взрыве у мечети в Кабуле, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров.Ранее замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил о гибели мирных жителей при взрыве у мечети в Кабуле. В МВД РИА Новости сообщили, что не менее двух человек погибли, трое пострадали в результате взрыва у мечети Идгах в столице Афганистана. По словам представителя МВД, три человека были задержаны в связи с инцидентом."Никто не пострадал и за помощью в посольство никто не обращался", - сказал российский дипломат.
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кабул (город), афганистан, россия
Россияне не пострадали в результате взрыва около мечети в Кабуле
Пресс-секретарь посольства Егоров: россияне не пострадали при взрыва около мечети в Кабуле