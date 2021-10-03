https://ria.ru/20211003/vystavka-1752898463.html

В Париже открылась выставка работ Ильи Репина

В Париже открылась выставка работ Ильи Репина - РИА Новости, 03.10.2021

В Париже открылась выставка работ Ильи Репина

Первая во Франции большая выставка работ Ильи Репина под названием "Живописать русскую душу" (Peindre l"âme russe) открылась в Пети Пале (Малом Дворце) в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:22

2021-10-03T20:22

2021-10-03T20:22

иван грозный

париж

франция

louis vuitton

юнеско

модест мусоргский

алексей мешков

государственный русский музей

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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Первая во Франции большая выставка работ Ильи Репина под названием "Живописать русскую душу" (Peindre l"âme russe) открылась в Пети Пале (Малом Дворце) в Париже. В воскресенье экспозицию посетил посол России во Франции Алексей Мешков, передаёт корреспондент РИА Новости.Для широкой публики выставка будет открыта с 5 октября до 23 января следующего года.Экспозиция объединяет более ста картин из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также финского Художественного музея Атенеум.На выставке можно увидеть наиболее известные работы художника, в числе которых "Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты Льва Толстого, Ивана Тургенева, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки.Легендарное полотно Репина "Иван Грозный и его сын Иван", которое подверглось акту вандализма в 2018 году, на выставке в Малом дворце отсутствует, поскольку до сих пор находится на реставрации.С особой теплотой Репин относился к Франции и ее столице. В Париже по заказу мецената и коллекционера русского изобразительного искусства Павла Третьякова он работал над портретом Ивана Тургенева, который представил его во французском обществе и познакомил с выдающимися людьми того времени. Здесь родилась вторая дочь Репина.По признанию художника, это было самое счастливое время в его семейной жизни. В 1900 году Репин приехал в Париж на Всемирную выставку для того, чтобы представить несколько своих работ, а также в качестве члена жюри живописного раздела. Его картины получили в итоге высшую награду "вне конкурса".При посещении выставки в воскресенье посла РФ в Париже сопровождал директор Малого дворца и куратор экспозиции Кристоф Лерибо.Российский посол дал комментарий журналистам у картины "Приём волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве"."Вы спросите почему с Александром III? Потому что он был первым императором, который ночевал в (российском) посольстве на улице Гренель", - отметил Мешков.Он указал на то, что определённая часть жизни Репина была связана с Парижем."Я убеждён, что это (выставка) будет одним из самых привлекательных - с культурной точки зрения - мест на ближайшие месяцы в Париже", - добавил он.Мешков напомнил, что недавно в фонде Louis Vuitton в Париже открылась выставка картин из коллекции братьев Морозовых."Это свидетельствует о том, что несмотря на пандемию культурная жизнь возвращается. Наши масштабные выставки возвращаются в Париж, и это свидетельствует о поступательном развитии российско-французских отношений, будь то в культурной сфере, где - не буду лукавить - они продвинулись дальше, чем в других сферах. Растёт товарооборот", - сказал российский посол."У нас весьма впечатляющий график предстоявших политических контактов в конце года", - заявил Мешков, однако не привёл подробностей.Выставку в воскресенье посетила и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

https://ria.ru/20211002/drezden-1752763489.html

https://ria.ru/20211002/sportkary-1752682172.html

https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html

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иван грозный, париж, франция, louis vuitton, юнеско, модест мусоргский, алексей мешков, государственный русский музей, россия