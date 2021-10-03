https://ria.ru/20211003/vybory-1752889410.html
Член партии Саакашвили заявила, что экс-президент в восторге от выборов
Член партии Саакашвили заявила, что экс-президент в восторге от выборов - РИА Новости, 03.10.2021
Член партии Саакашвили заявила, что экс-президент в восторге от выборов
Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили выразил восторг от итогов местных выборов в стране, заявила член его партии "Единое национальное... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T18:36
2021-10-03T18:36
2021-10-03T18:36
в мире
грузия
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михаил саакашвили
единое национальное движение
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили выразил восторг от итогов местных выборов в стране, заявила член его партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с ним в тюрьме.Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия.Херхеулидзе сообщила, что предоставила Саакашвили всю информацию об итогах выборов и о ситуации в стране в целом."Он был в восторге от тех результатов, о которых я ему сообщила. Итоги в Тбилиси особенно впечатлили его. Он понимает, какую борьбу прошел грузинский народ, под каким давлением им пришлось сделать выбор, на фоне шантажа и подкупа", - заявила Херхеулидзе журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752857018.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ника мелия
Член партии Саакашвили заявила, что экс-президент в восторге от выборов
Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе: Саакашвили в восторге от итогов местных выборов
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости.
Задержанный в Грузии
бывший президент Михаил Саакашвили
выразил восторг от итогов местных выборов в стране, заявила член его партии "Единое национальное движение
" Екатерина Херхеулидзе после встречи с ним в тюрьме.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, по пропорциональным спискам "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси
30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от "Грузинской мечты
" Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия
.
Херхеулидзе сообщила, что предоставила Саакашвили всю информацию об итогах выборов и о ситуации в стране в целом.
"Он был в восторге от тех результатов, о которых я ему сообщила. Итоги в Тбилиси особенно впечатлили его. Он понимает, какую борьбу прошел грузинский народ, под каким давлением им пришлось сделать выбор, на фоне шантажа и подкупа", - заявила Херхеулидзе журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.