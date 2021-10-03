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На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия
На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия - РИА Новости, 03.10.2021
На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии с 48,56%, у "Единого национального движения" экс-президента... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:52
2021-10-03T07:26
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии с 48,56%, у "Единого национального движения" экс-президента Михаила Саакашвили - 31,23%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 38,63% протоколов.На данный момент подсчитаны данные с 1446 участков из 3743.При этом действующий мэр Тбилиси, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе с 41,61% не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, во втором туре его соперником будет кандидат от ЕНД Ника Мелия, набирающий 34,13%.В пятницу Саакашвили был задержан на родине. До этого он говорил о намерении вернуться в республику к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение
06:52 03.10.2021 (обновлено: 07:26 03.10.2021)
 
На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия

"Грузинская мечта" лидирует на местных выборах с 48,56%, у партии Саакашвили 31,23%

© Sputnik / Перейти в фотобанкТбилиси
Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии с 48,56%, у "Единого национального движения" экс-президента Михаила Саакашвили - 31,23%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 38,63% протоколов.
На данный момент подсчитаны данные с 1446 участков из 3743.
При этом действующий мэр Тбилиси, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе с 41,61% не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, во втором туре его соперником будет кандидат от ЕНД Ника Мелия, набирающий 34,13%.
В пятницу Саакашвили был задержан на родине. До этого он говорил о намерении вернуться в республику к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
Мужчина голосует во время второго тура парламентских выборов на избирательном участке в Тбилиси
Вчера, 21:16
Противоборствующие партии Грузии празднуют победу на выборах
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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