https://ria.ru/20211003/vybory-1752841599.html

На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия

На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия - РИА Новости, 03.10.2021

На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия

Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии с 48,56%, у "Единого национального движения" экс-президента... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T06:52

2021-10-03T06:52

2021-10-03T07:26

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии с 48,56%, у "Единого национального движения" экс-президента Михаила Саакашвили - 31,23%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 38,63% протоколов.На данный момент подсчитаны данные с 1446 участков из 3743.При этом действующий мэр Тбилиси, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе с 41,61% не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, во втором туре его соперником будет кандидат от ЕНД Ника Мелия, набирающий 34,13%.В пятницу Саакашвили был задержан на родине. До этого он говорил о намерении вернуться в республику к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/vybory-1752826884.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение