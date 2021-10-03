https://ria.ru/20211003/virus-1752896959.html

В Китае предсказали появление нового "вируса Х"

В Китае предсказали появление нового "вируса Х" - РИА Новости, 03.10.2021

В Китае предсказали появление нового "вируса Х"

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:06

2021-10-03T20:06

2021-10-03T21:49

распространение коронавируса

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технологии

китай

киото (город)

весь мир

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коронавирус covid-19

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ТОКИО, 3 окт — РИА Новости. Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию."Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать", — отметил специалист.Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время."Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)", — подчеркнул эксперт.Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.Ежегодный киотский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн-формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.

https://ria.ru/20210930/gen-1752520244.html

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747892414.html

китай

киото (город)

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, китай, киото (город), весь мир, вирусы, коронавирус covid-19