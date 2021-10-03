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Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну - РИА Новости, 03.10.2021
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну
Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:33
2021-10-03T15:33
2021-10-03T15:34
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
катар
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
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БЕЙРУТ, 3 окт- РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в том числе с 6 октября будут признаваться вакцины "Спутник-V" и Sinopharm, сообщается в опубликованном минздравом страны заявлении в воскресенье."Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник-V" и Sinopharm", - написано в заявлении.Согласно коммюнике изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.В том числе по новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны с новыми поправками будут делиться на "зеленые" и "красные". По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.Не проживающие постоянно в Катаре граждане должны заблаговременно до вылета зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa
https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html
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в мире, вакцинация, катар, здоровье - общество, вакцина "спутник v"
15:33 03.10.2021 (обновлено: 15:34 03.10.2021)
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну
Минздрав Катара одобрил вакцины "Спутник V" и "Sinopharm" для прибывающих в страну