Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211003/vaktsina-1752872973.html
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну - РИА Новости, 03.10.2021
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну
Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:33
2021-10-03T15:34
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
катар
здоровье - общество
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366304_6:370:2672:1869_1920x0_80_0_0_b8786dbd82a30d8a049f5012db583247.jpg
БЕЙРУТ, 3 окт- РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в том числе с 6 октября будут признаваться вакцины "Спутник-V" и Sinopharm, сообщается в опубликованном минздравом страны заявлении в воскресенье."Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник-V" и Sinopharm", - написано в заявлении.Согласно коммюнике изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.В том числе по новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны с новыми поправками будут делиться на "зеленые" и "красные". По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.Не проживающие постоянно в Катаре граждане должны заблаговременно до вылета зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa
https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737366304_184:117:2758:2048_1920x0_80_0_0_8a1edbf5e3071c57ec1c39672c344df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вакцинация, катар, здоровье - общество, вакцина "спутник v"
15:33 03.10.2021 (обновлено: 15:34 03.10.2021)
 
Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну

Минздрав Катара одобрил вакцины "Спутник V" и "Sinopharm" для прибывающих в страну

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 3 окт- РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в том числе с 6 октября будут признаваться вакцины "Спутник-V" и Sinopharm, сообщается в опубликованном минздравом страны заявлении в воскресенье.
"Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник-V" и Sinopharm", - написано в заявлении.
Согласно коммюнике изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.
В том числе по новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны с новыми поправками будут делиться на "зеленые" и "красные". По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.
Не проживающие постоянно в Катаре граждане должны заблаговременно до вылета зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 14:31Распространение коронавируса
Мурашко заявил о снятии всех барьеров для признания "Спутника V" в ВОЗ
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияКатарЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния