https://ria.ru/20211003/vaktsina-1752872973.html

Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну

Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну - РИА Новости, 03.10.2021

Катар одобрил "Спутник V" для прибывающих в страну

Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:33

2021-10-03T15:33

2021-10-03T15:34

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вакцинация

катар

здоровье - общество

вакцина "спутник v"

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БЕЙРУТ, 3 окт- РИА Новости. Министерство здравоохранения Катара заявило о вступлении в силу новых поправок в правила, установленные для прибывающих в страну граждан в рамках борьбы с пандемией коронавируса, в том числе с 6 октября будут признаваться вакцины "Спутник-V" и Sinopharm, сообщается в опубликованном минздравом страны заявлении в воскресенье."Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины "Спутник-V" и Sinopharm", - написано в заявлении.Согласно коммюнике изменения вступают в силу с 6 октября с двух часов дня по местному времени.В том числе по новым правилам прибывающие в страну граждане будут обязаны сдать ПЦР-анализ в течении 36 часов после прибытия в Катар. Также страны с новыми поправками будут делиться на "зеленые" и "красные". По прибытию из стран зеленого списка делать предварительный тест на вирус не обязательно.Не проживающие постоянно в Катаре граждане должны заблаговременно до вылета зарегистрироваться на электронной платформе ehteraz.gov.qa

https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, катар, здоровье - общество, вакцина "спутник v"