https://ria.ru/20211003/uroki-1752887675.html

Главный инфекционист США рассказал про уроки пандемии

Главный инфекционист США рассказал про уроки пандемии - РИА Новости, 03.10.2021

Главный инфекционист США рассказал про уроки пандемии

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе выступления на международном Форуме науки и технологий в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T18:20

2021-10-03T18:20

2021-10-03T18:20

распространение коронавируса

сша

киото (город)

коронавирус covid-19

энтони фаучи

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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе выступления на международном Форуме науки и технологий в обществе назвал необходимость инвестиций в биомедицинские исследования и роль социальных медиа двумя важными уроками, извлеченными из пандемии коронавируса."Все понимают важность инвестиций в науку, но именно инвестиции в биомедицинские исследования являются тем важным моментом, который позволит разрабатывать меры в короткое время. Другой важный урок – это роль социальных медиа, которые, на мой взгляд, имеют как положительную, так и отрицательную сторону. Все мы видим позитивный эффект от быстрого распространения информации, однако вместе с этим есть и риск, когда происходит дезинформация", - отметил ученый.Говоря о мерах подготовки к "новой неизбежной пандемии", Фаучи выделил три основных направления: портфолио биомедицинских исследований, исследовательские возможности не только внутри какой-либо из стран, но и международные, а также собственно разработка контрмер. Отдельно инфекционист остановился на том, как именно в Институте подходят к вопросу разработки вакцин как одной из мер подготовки."Наш подход состоит из трех компонентов: подход с точки зрения приоритетности патогенов, подход с точки зрения платформ (для создания вакцин – ред.) и, третий, подход с точки зрения прототипа патогена", - пояснил он.Ученый также добавил, что несмотря на наличие так называемого "подхода приоритетности патогенов, который является уже устоявшимся и подходящим, использование только одного его невозможно, так как уже по опыту известно, что в большинстве случаев, когда случается пандемия, ее вызывает патоген, что было невозможно предугадать и внести в список приоритетных".Затронув тему действий ученых в ходе пандемии, Фаучи особо отметил важность умения специалистов "эволюционировать в своем мышлении вместе с развитием событий в ходе пандемии". В частности, эксперт привел пример того, как по мере распространения коронавируса ученые выявляли признаки, которые были абсолютно нехарактерны для других эпидемий."К примеру, одновременно с тем, как гибли сотни людей по всему свету, огромное число людей не испытывало вообще никаких симптомов. Позже выяснилось и то, что человек, у которого нет вообще никаких проявлений, является чрезвычайно заразным для других людей. И с каждым новым открытием, мы были вынуждены менять и свои подходы. Многие, наверное, думают, что ученые - это некие неваляшки, которые меняют свое мнение на противоположное. Нет, мы просто должны эволюционировать в своем мышлении и быть гибкими", - подытожил Фаучи.Ежегодный киотоский форум "Наука и технологии в обществе", в котором традиционно принимают участие представители правительств, руководители компаний и главы научных центров из разных стран, стартовал в субботу в онлайн формате в целях предотвращения распространения коронавируса. До пандемии он ежегодно проходил в японском городе Киото.

https://ria.ru/20211002/vaktsinayiya-1752832410.html

https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

https://ria.ru/20211002/barery-1752796598.html

сша

киото (город)

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сша, киото (город), коронавирус covid-19, энтони фаучи