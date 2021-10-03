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https://ria.ru/20211003/ukraina-1752876946.html
Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о "наглости"
Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о "наглости" - РИА Новости, 03.10.2021
Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о "наглости"
Киевские власти сегодня не могут предложить миру ничего из того, что обещали сделать, поэтому прикрываются "наглостью", о которой говорил президент Украины... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:14
2021-10-03T19:21
в мире
украина
киев
львовская область
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Киевские власти сегодня не могут предложить миру ничего из того, что обещали сделать, поэтому прикрываются "наглостью", о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее украинский лидер во время поездки во Львовскую область назвал политику властей "наглой". Он добавил, что без этого никто не будет видеть развития этой страны."А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд", — написала Захарова в своем Telegram-канале.По ее словам, власти в Киеве "не могут предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну"."Никаких "шагов вперед нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло", — добавила она.Представитель МИД отметила, что Киев пытается этим прикрыть неоправданность своих амбиций.
https://ria.ru/20211003/ukraina-1752873159.html
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в мире, украина, киев, львовская область, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
16:14 03.10.2021 (обновлено: 19:21 03.10.2021)
 
Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о "наглости"

Захарова: Киев прикрывает несоразмерность амбиций "наглостью", о которой сказал Зеленский

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Киевские власти сегодня не могут предложить миру ничего из того, что обещали сделать, поэтому прикрываются "наглостью", о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее украинский лидер во время поездки во Львовскую область назвал политику властей "наглой". Он добавил, что без этого никто не будет видеть развития этой страны.
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"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, власти в Киеве "не могут предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну".
"Никаких "шагов вперед нет". Только "сто шагов назад", но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло", — добавила она.
Представитель МИД отметила, что Киев пытается этим прикрыть неоправданность своих амбиций.
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В миреУкраинаКиевЛьвовская областьВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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