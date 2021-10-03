https://ria.ru/20211003/ukraina-1752849948.html

Украине припомнили водную блокаду Крыма после потери транзита российского газа

Украине припомнили водную блокаду Крыма после потери транзита российского газа

Украине припомнили водную блокаду Крыма после потери транзита российского газа

Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами. Об этом заявил представитель Комсомола Украины... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:09

2021-10-03T10:09

2021-10-03T10:10

экономика

украина

киев

венгрия

сербия

газпром

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит Киев возможности распоряжаться чужими ресурсами. Об этом заявил представитель Комсомола Украины Александр Кононович на ютьюб-канале музыканта Тарика Незалежко.По его словам, раньше, благодаря транзиту, Киев мог "отбирать" российский газ у Венгрии, однако теперь страну ждут дополнительные расходы, в частности на газовую инфраструктуру. При этом он отметил, что такой шаг так или иначе связан с политикой в отношении Москвы."Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли, черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли так же, как вы перекрыли в Крым воду", — подчеркнул Кононович.Ранее Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет: 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Соглашение предусматривает возможность изменить условия через десять лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию, так как поставки будут идти в обход Украины.

https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html

украина

киев

венгрия

сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, киев, венгрия, сербия, газпром, россия