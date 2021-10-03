В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
В Северной Осетии на полигоне Тарский стартовали первые российско-алжирские учения
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия первых международных российско-алжирских учений состоялась на полигоне Тарский Южного военного округа в Северной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В мероприятии приняли участие представители командования Южного военного округа, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО.
"После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Алжира, исполнения государственных гимнов стран состоялся митинг", - сказал он.
В приветственных речах командир мотострелкового соединения 58 армии полковник Дмитрий Усков пожелал военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразил уверенность в том, что учения еще больше укрепят двустороннее российско-алжирское сотрудничество.
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Учения продлятся до 11 октября. В них будут задействованы около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.
Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.