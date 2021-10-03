https://ria.ru/20211003/ucheniya-1752836056.html

В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения

В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения - РИА Новости, 03.10.2021

В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения

Торжественная церемония открытия первых международных российско-алжирских учений состоялась на полигоне Тарский Южного военного округа в Северной Осетии,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T01:09

2021-10-03T01:09

2021-10-03T01:09

безопасность

алжир (республика)

южный военный округ

северный кавказ

вадим астафьев

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия первых международных российско-алжирских учений состоялась на полигоне Тарский Южного военного округа в Северной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.В мероприятии приняли участие представители командования Южного военного округа, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО."После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Алжира, исполнения государственных гимнов стран состоялся митинг", - сказал он.В приветственных речах командир мотострелкового соединения 58 армии полковник Дмитрий Усков пожелал военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразил уверенность в том, что учения еще больше укрепят двустороннее российско-алжирское сотрудничество.Учения продлятся до 11 октября. В них будут задействованы около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

https://ria.ru/20210930/ucheniya-1752425215.html

https://ria.ru/20210928/desant-1752092450.html

алжир (республика)

северный кавказ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, алжир (республика), южный военный округ, северный кавказ, вадим астафьев, россия