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Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом
Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом
Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом
Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев был судим за аналогичное преступление и несколько раз пытался выйти по... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:52
2021-10-03T14:08
происшествия
орск
оренбургская область
гай
уфа
денис паслер
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев был судим за аналогичное преступление и несколько раз пытался выйти по условно-досрочному освобождению, пишет "МК".По информации СМИ, молодого человека еще в 2012 году приговорили к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы за убийство в его родном городе Орске. Находясь в колонии, он поначалу часто нарушал режим и чуть более чем за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Лазарев отказывался от работы, а также проносил запрещенные предметы. В 2017-м мужчина женился, у него родилась дочь.Позже подозреваемый окончил училище при колонии и получил специальности "швея" и "мастер столярного дела". Однако, несмотря на 23 поощрения от администрации, к его нарушениям за это время добавились еще четыре, так что он не смог добиться УДО. Согласно характеристике из тюрьмы, Лазарев "принимает криминальную субкультуру" и "после освобождения не имеет определенных планов". На свободу он вышел три месяца назад.Убийство в ГаеТела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сегодня МВД распространило ориентировку на подозреваемого в убийстве студенток: в день преступления он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни, на них были следы крови.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике.
https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752605235.html
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происшествия, орск, оренбургская область, гай, уфа, денис паслер, убийство трех девушек в оренбургской области
13:52 03.10.2021 (обновлено: 14:08 03.10.2021)
 
СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве трех студенток в Гае

Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом был ранее судим за убийство

© Фото : УМВД по Оренбургской областиПодозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : УМВД по Оренбургской области
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев был судим за аналогичное преступление и несколько раз пытался выйти по условно-досрочному освобождению, пишет "МК".
По информации СМИ, молодого человека еще в 2012 году приговорили к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы за убийство в его родном городе Орске. Находясь в колонии, он поначалу часто нарушал режим и чуть более чем за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Лазарев отказывался от работы, а также проносил запрещенные предметы. В 2017-м мужчина женился, у него родилась дочь.
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области. Кадр видео
1 октября, 08:54
Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье
Позже подозреваемый окончил училище при колонии и получил специальности "швея" и "мастер столярного дела". Однако, несмотря на 23 поощрения от администрации, к его нарушениям за это время добавились еще четыре, так что он не смог добиться УДО. Согласно характеристике из тюрьмы, Лазарев "принимает криминальную субкультуру" и "после освобождения не имеет определенных планов". На свободу он вышел три месяца назад.

Убийство в Гае

Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.
Сегодня МВД распространило ориентировку на подозреваемого в убийстве студенток: в день преступления он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни, на них были следы крови.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике.
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 02:23
Родители рассказали об убитых в Оренбургской области студентках
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьГайУфаДенис ПаслерУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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