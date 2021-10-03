https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html

Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом

Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом

Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом

Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев был судим за аналогичное преступление и несколько раз пытался выйти по... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:52

2021-10-03T13:52

2021-10-03T14:08

происшествия

орск

оренбургская область

гай

уфа

денис паслер

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев был судим за аналогичное преступление и несколько раз пытался выйти по условно-досрочному освобождению, пишет "МК".По информации СМИ, молодого человека еще в 2012 году приговорили к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы за убийство в его родном городе Орске. Находясь в колонии, он поначалу часто нарушал режим и чуть более чем за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Лазарев отказывался от работы, а также проносил запрещенные предметы. В 2017-м мужчина женился, у него родилась дочь.Позже подозреваемый окончил училище при колонии и получил специальности "швея" и "мастер столярного дела". Однако, несмотря на 23 поощрения от администрации, к его нарушениям за это время добавились еще четыре, так что он не смог добиться УДО. Согласно характеристике из тюрьмы, Лазарев "принимает криминальную субкультуру" и "после освобождения не имеет определенных планов". На свободу он вышел три месяца назад.Убийство в ГаеТела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сегодня МВД распространило ориентировку на подозреваемого в убийстве студенток: в день преступления он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни, на них были следы крови.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил награду в миллион рублей за информацию о преступнике.

https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752605235.html

https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752595323.html

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оренбургская область

гай

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, гай, уфа, денис паслер, убийство трех девушек в оренбургской области