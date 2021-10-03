Стали известны подробности о предполагаемом убийце трех студенток под Оренбургом

13:52 03.10.2021 (обновлено: 14:08 03.10.2021)
СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве трех студенток в Гае
Подозреваемый в расправе над студентками под Оренбургом был ранее судим за убийство
© Фото : УМВД по Оренбургской областиПодозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области
© Фото : УМВД по Оренбургской области
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев был судим за аналогичное преступление и несколько раз пытался выйти по условно-досрочному освобождению, пишет "МК".
По информации СМИ, молодого человека еще в 2012 году приговорили к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы за убийство в его родном городе Орске. Находясь в колонии, он поначалу часто нарушал режим и чуть более чем за 4,5 года заключения 11 раз получал наказание. Лазарев отказывался от работы, а также проносил запрещенные предметы. В 2017-м мужчина женился, у него родилась дочь.
Позже подозреваемый окончил училище при колонии и получил специальности "швея" и "мастер столярного дела". Однако, несмотря на 23 поощрения от администрации, к его нарушениям за это время добавились еще четыре, так что он не смог добиться УДО. Согласно характеристике из тюрьмы, Лазарев "принимает криминальную субкультуру" и "после освобождения не имеет определенных планов". На свободу он вышел три месяца назад.
Убийство в Гае
Тела двух девушек обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай, а труп третьей жертвы нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.
Сегодня МВД распространило ориентировку на подозреваемого в убийстве студенток: в день преступления он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни, на них были следы крови.
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