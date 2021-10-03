https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752855436.html

Опубликовано фото предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

Опубликовано фото предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

Опубликовано фото предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом

Полиция распространила ориентировку на Александра Лазарева, который, предположительно, убил трех студенток в городе Гай Оренбургской области. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:24

2021-10-03T11:24

2021-10-03T13:20

происшествия

оренбургская область

гай

уфа

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полиция распространила ориентировку на Александра Лазарева, который, предположительно, убил трех студенток в городе Гай Оренбургской области.Подозреваемый — 29-летний уроженец Орска, ранее был судим. По информации МВД и СК, в день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.Тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире. Третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сначала в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но они сами связались с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они находились в Уфе.

https://ria.ru/20211002/ubiystvo-1752824232.html

оренбургская область

гай

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, уфа, убийство трех девушек в оренбургской области