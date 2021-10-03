https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752855436.html
Опубликовано фото предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом
Опубликовано фото предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом
Опубликовано фото предполагаемого убийцы трех студенток под Оренбургом
Полиция распространила ориентировку на Александра Лазарева, который, предположительно, убил трех студенток в городе Гай Оренбургской области. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:24
2021-10-03T11:24
2021-10-03T13:20
происшествия
оренбургская область
гай
уфа
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полиция распространила ориентировку на Александра Лазарева, который, предположительно, убил трех студенток в городе Гай Оренбургской области.Подозреваемый — 29-летний уроженец Орска, ранее был судим. По информации МВД и СК, в день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.Тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире. Третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сначала в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но они сами связались с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они находились в Уфе.
https://ria.ru/20211002/ubiystvo-1752824232.html
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происшествия, оренбургская область, гай, уфа, убийство трех девушек в оренбургской области
11:24 03.10.2021 (обновлено: 13:20 03.10.2021)
Появилось фото подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом
МВД опубликовало фото мужчины, подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гай