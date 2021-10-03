https://ria.ru/20211003/tyurma-1752898709.html

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок - РИА Новости, 03.10.2021

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:23

2021-10-03T20:23

2021-10-03T20:49

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили."Могу сказать с полной ответственностью, Саакашвили будет полностью отбывать свой срок. По данным на сегодня, он приговорен к 6 годам, это утверждено последней инстанцией", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".Премьер поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211003/plan-1752896813.html

грузия

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