https://ria.ru/20211003/tyurma-1752898709.html
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок - РИА Новости, 03.10.2021
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок
Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:23
2021-10-03T20:23
2021-10-03T20:49
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea1c4e8b6a7f422c3e20d800ee92f9aa.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили."Могу сказать с полной ответственностью, Саакашвили будет полностью отбывать свой срок. По данным на сегодня, он приговорен к 6 годам, это утверждено последней инстанцией", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".Премьер поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/plan-1752896813.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_78a773149e21336f0b534a39bb14092b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
20:23 03.10.2021 (обновлено: 20:49 03.10.2021)
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок
Премьер Грузии Гарибашвили: Саакашвили проведет в тюрьме весь положенный срок