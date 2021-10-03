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Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок - РИА Новости, 03.10.2021
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок
Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T20:23
2021-10-03T20:49
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили."Могу сказать с полной ответственностью, Саакашвили будет полностью отбывать свой срок. По данным на сегодня, он приговорен к 6 годам, это утверждено последней инстанцией", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".Премьер поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
20:23 03.10.2021 (обновлено: 20:49 03.10.2021)
 
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме весь срок

Премьер Грузии Гарибашвили: Саакашвили проведет в тюрьме весь положенный срок

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет отбывать за решеткой весь положенный срок, на данный момент он осужден на 6 лет, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
"Могу сказать с полной ответственностью, Саакашвили будет полностью отбывать свой срок. По данным на сегодня, он приговорен к 6 годам, это утверждено последней инстанцией", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Премьер поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Тюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 20:05
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили планировал убийство оппозиционеров
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиСаломе ЗурабишвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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