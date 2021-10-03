https://ria.ru/20211003/tranzit-1752891698.html

Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины

Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины - РИА Новости, 03.10.2021

Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины

Транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября, когда "Газпром" начал поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока", полностью не прекращался, как... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T19:07

2021-10-03T19:07

2021-10-03T20:51

экономика

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венгрия

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турецкий поток

оператор гтс украины

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября, когда "Газпром" начал поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока", полностью не прекращался, как заявляла украинская сторона, но упал почти в четыре раза, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Объем прокачки через пункт "Берегово" составил 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября он был в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.На сегодня транзитных объемов нет, указывают данные оператора газотранспортной системы Венгрии."Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию. С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию. Украинская сторона намерена переориентировать поток на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.

https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html

https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html

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экономика, украина, венгрия, в мире, сербия, газпром, турецкий поток, оператор гтс украины