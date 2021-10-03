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Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины
Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины - РИА Новости, 03.10.2021
Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины
Транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября, когда "Газпром" начал поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока", полностью не прекращался, как... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:07
2021-10-03T20:51
экономика
украина
венгрия
в мире
сербия
газпром
турецкий поток
оператор гтс украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября, когда "Газпром" начал поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока", полностью не прекращался, как заявляла украинская сторона, но упал почти в четыре раза, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Объем прокачки через пункт "Берегово" составил 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября он был в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.На сегодня транзитных объемов нет, указывают данные оператора газотранспортной системы Венгрии."Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию. С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию. Украинская сторона намерена переориентировать поток на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.
https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html
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экономика, украина, венгрия, в мире, сербия, газпром, турецкий поток, оператор гтс украины
19:07 03.10.2021 (обновлено: 20:51 03.10.2021)
 
Венгерский оператор рассказал, когда прекратились поставки газа с Украины

Оператор ГТС Венгрии: транзит газа через Украину полностью прекратился 3 октября

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на газовом хранилище в Будапеште
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Bela Szandelszky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Транзит газа в Венгрию через Украину 1 октября, когда "Газпром" начал поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока", полностью не прекращался, как заявляла украинская сторона, но упал почти в четыре раза, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Объем прокачки через пункт "Берегово" составил 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября он был в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.
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На сегодня транзитных объемов нет, указывают данные оператора газотранспортной системы Венгрии.
"Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию.
С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и одного миллиарда в год через Австрию. Украинская сторона намерена переориентировать поток на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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ЭкономикаУкраинаВенгрияВ миреСербияГазпромТурецкий потокОператор ГТС Украины
 
 
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