https://ria.ru/20211003/tbilisi-1752863787.html

Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре

Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре - РИА Новости, 03.10.2021

Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре

Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" и действующий градоначальник Каха Каладзе сообщил, что надеялся победить в первом же туре выборов, но готов... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:29

2021-10-03T13:29

2021-10-03T13:29

в мире

тбилиси

ника мелия

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" и действующий градоначальник Каха Каладзе сообщил, что надеялся победить в первом же туре выборов, но готов бороться и во втором и уверен в своей победе.Согласно данным ЦИК после подсчета более половины голосов, в Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, так как ни Каладзе, ни его главный конкурент, оппозиционер Ника Мелия, не смогли набрать необходимых более 50% голосов избирателей. Второй тур состоится через две недели после первого."Грузинская мечта" победила в масштабах страны, где есть несколько районов, где состоится второй тур...Что касается моего участия во втором туре и продолжения избирательной кампании, то я готов и уверен, что во втором туре Тбилиси поддержит нас, поддержит развитие города, реконструкцию, и мы обязательно победим. Был бы рад, если бы мы завершили выборы в первом туре, для этого мы сделали все. Но может где-то сделали меньше, что-то пропустили", - заявил Каладзе на брифинге.

https://ria.ru/20211003/mer-1752842570.html

тбилиси

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в мире, тбилиси, ника мелия, каха каладзе (мэр тбилиси)