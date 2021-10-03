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Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре
Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре - РИА Новости, 03.10.2021
Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре
Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" и действующий градоначальник Каха Каладзе сообщил, что надеялся победить в первом же туре выборов, но готов... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:29
2021-10-03T13:29
в мире
тбилиси
ника мелия
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" и действующий градоначальник Каха Каладзе сообщил, что надеялся победить в первом же туре выборов, но готов бороться и во втором и уверен в своей победе.Согласно данным ЦИК после подсчета более половины голосов, в Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, так как ни Каладзе, ни его главный конкурент, оппозиционер Ника Мелия, не смогли набрать необходимых более 50% голосов избирателей. Второй тур состоится через две недели после первого."Грузинская мечта" победила в масштабах страны, где есть несколько районов, где состоится второй тур...Что касается моего участия во втором туре и продолжения избирательной кампании, то я готов и уверен, что во втором туре Тбилиси поддержит нас, поддержит развитие города, реконструкцию, и мы обязательно победим. Был бы рад, если бы мы завершили выборы в первом туре, для этого мы сделали все. Но может где-то сделали меньше, что-то пропустили", - заявил Каладзе на брифинге.
https://ria.ru/20211003/mer-1752842570.html
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в мире, тбилиси, ника мелия, каха каладзе (мэр тбилиси)
13:29 03.10.2021
 
Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре

Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе заявил, что надеялся победить в первом туре выборов

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" и действующий градоначальник Каха Каладзе сообщил, что надеялся победить в первом же туре выборов, но готов бороться и во втором и уверен в своей победе.
Согласно данным ЦИК после подсчета более половины голосов, в Тбилиси пройдет второй тур выборов мэра, так как ни Каладзе, ни его главный конкурент, оппозиционер Ника Мелия, не смогли набрать необходимых более 50% голосов избирателей. Второй тур состоится через две недели после первого.
"Грузинская мечта" победила в масштабах страны, где есть несколько районов, где состоится второй тур...Что касается моего участия во втором туре и продолжения избирательной кампании, то я готов и уверен, что во втором туре Тбилиси поддержит нас, поддержит развитие города, реконструкцию, и мы обязательно победим. Был бы рад, если бы мы завершили выборы в первом туре, для этого мы сделали все. Но может где-то сделали меньше, что-то пропустили", - заявил Каладзе на брифинге.
Подсчет голосов на муниципальных выборах в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 07:38
В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
 
В миреТбилисиНика МелияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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