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На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур - РИА Новости, 03.10.2021
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур
Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:56
2021-10-03T06:57
в мире
тбилиси
цик грузии
единое национальное движение
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после подсчета более 40% голосов."Из 769 участков подсчитаны голоса из 320, то есть 41,61%. Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта) набирает 45,5%, Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения - ред.) - 34,13%", - сообщается в данных ЦИК.Второй тур выборов мэра состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 % голосов.
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в мире, тбилиси, цик грузии, единое национальное движение, ника мелия
06:56 03.10.2021 (обновлено: 06:57 03.10.2021)
 
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур

Мэр Тбилиси Каладзе не набирает нужное число голосов на выборах, ожидается второй тур

© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойВид на Тбилиси с горы Мтацминды
Вид на Тбилиси с горы Мтацминды - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после подсчета более 40% голосов.
"Из 769 участков подсчитаны голоса из 320, то есть 41,61%. Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта) набирает 45,5%, Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения - ред.) - 34,13%", - сообщается в данных ЦИК.
Второй тур выборов мэра состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 % голосов.
Тбилиси
06:52
На местных выборах в Грузии лидирует правящая партия
 
В миреТбилисиЦИК ГрузииЕдиное национальное движениеНика Мелия
 
 
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