https://ria.ru/20211003/tbilisi-1752841708.html

На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур

На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур - РИА Новости, 03.10.2021

На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур

Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T06:56

2021-10-03T06:56

2021-10-03T06:57

в мире

тбилиси

цик грузии

единое национальное движение

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после подсчета более 40% голосов."Из 769 участков подсчитаны голоса из 320, то есть 41,61%. Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта) набирает 45,5%, Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения - ред.) - 34,13%", - сообщается в данных ЦИК.Второй тур выборов мэра состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 % голосов.

https://ria.ru/20211003/vybory-1752841599.html

тбилиси

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в мире, тбилиси, цик грузии, единое национальное движение, ника мелия