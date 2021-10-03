https://ria.ru/20211003/tbilisi-1752841708.html
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур - РИА Новости, 03.10.2021
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур
Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T06:56
2021-10-03T06:56
2021-10-03T06:57
в мире
тбилиси
цик грузии
единое национальное движение
ника мелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608053_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_23676303cc5e5aa742c37b668c984eb7.jpg
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Второй тур выборов мэра пройдет в Тбилиси, так как ни один из кандидатов не набирает необходимое количество голосов, говорится в первых данных ЦИК Грузии после подсчета более 40% голосов."Из 769 участков подсчитаны голоса из 320, то есть 41,61%. Каха Каладзе (действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта) набирает 45,5%, Ника Мелия (кандидат от "Единого национального движения - ред.) - 34,13%", - сообщается в данных ЦИК.Второй тур выборов мэра состоится в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 % голосов.
https://ria.ru/20211003/vybory-1752841599.html
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732608053_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_94e9593eaf24279965bf9f5080e0e6ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, цик грузии, единое национальное движение, ника мелия
06:56 03.10.2021 (обновлено: 06:57 03.10.2021)
На выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур
Мэр Тбилиси Каладзе не набирает нужное число голосов на выборах, ожидается второй тур