https://ria.ru/20211003/tayvan-1752876417.html
США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня
США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня - РИА Новости, 03.10.2021
США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня
Администрация США обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:09
2021-10-03T16:09
2021-10-03T16:10
в мире
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тайвань
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Администрация США обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в обеспечении необходимого потенциала самообороны, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая вблизи Тайваня, которая носит дестабилизирующий характер, чревата просчетами и подрывает мир и стабильность в регионе. Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение по отношению к Тайваню", - говорится в письменном заявлении Прайса.Заявление представителя госдепартамента США прозвучало на фоне новостей из Пекина о том, что армия Китая в субботу направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный днем ранее рекорд.Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, в Вашингтоне "глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе, и намерены продолжать оказывать помощь в обеспечении достаточного потенциала самообороны". По словам Прайса, США в полной мере привержены выполнению ранее взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности Тайваня."Обязательства США перед Тайванем незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по всему Тайваньскому проливу и в регионе. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников, чтобы продвигать наше общее процветание, безопасность и ценности, а также углублять наши связи с демократическим Тайванем", - указал Прайс.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, гоминьдан, нед прайс
16:09 03.10.2021 (обновлено: 16:10 03.10.2021)
США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня
США обеспокоены "провокационной" военной активностью Китая у Тайваня
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости.
Администрация США
обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня
и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в обеспечении необходимого потенциала самообороны, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс
.
"Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая
вблизи Тайваня, которая носит дестабилизирующий характер, чревата просчетами и подрывает мир и стабильность в регионе. Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение по отношению к Тайваню", - говорится в письменном заявлении Прайса.
Заявление представителя госдепартамента США прозвучало на фоне новостей из Пекина о том, что армия Китая в субботу направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный днем ранее рекорд.
Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, в Вашингтоне "глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе, и намерены продолжать оказывать помощь в обеспечении достаточного потенциала самообороны". По словам Прайса, США в полной мере привержены выполнению ранее взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности Тайваня.
"Обязательства США перед Тайванем незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по всему Тайваньскому проливу и в регионе. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников, чтобы продвигать наше общее процветание, безопасность и ценности, а также углублять наши связи с демократическим Тайванем", - указал Прайс.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.