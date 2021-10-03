https://ria.ru/20211003/tayvan-1752876417.html

США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня

США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня - РИА Новости, 03.10.2021

США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня

Администрация США обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:09

2021-10-03T16:09

2021-10-03T16:10

в мире

сша

вашингтон (город)

тайвань

гоминьдан

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Администрация США обеспокоена "провокационной" военной активностью КНР вблизи Тайваня и намерена продолжать оказывать поддержку островной провинции в обеспечении необходимого потенциала самообороны, заявил в воскресенье официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы глубоко обеспокоены провокационной военной активностью Китая вблизи Тайваня, которая носит дестабилизирующий характер, чревата просчетами и подрывает мир и стабильность в регионе. Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение по отношению к Тайваню", - говорится в письменном заявлении Прайса.Заявление представителя госдепартамента США прозвучало на фоне новостей из Пекина о том, что армия Китая в субботу направила к берегам Тайваня почти четыре десятка военных самолетов за сутки, обновив установленный днем ранее рекорд.Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, в Вашингтоне "глубоко заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе, и намерены продолжать оказывать помощь в обеспечении достаточного потенциала самообороны". По словам Прайса, США в полной мере привержены выполнению ранее взятых на себя обязательств по обеспечению безопасности Тайваня."Обязательства США перед Тайванем незыблемы и способствуют поддержанию мира и стабильности по всему Тайваньскому проливу и в регионе. Мы продолжим поддерживать наших друзей и союзников, чтобы продвигать наше общее процветание, безопасность и ценности, а также углублять наши связи с демократическим Тайванем", - указал Прайс.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211003/kitay-1752849810.html

сша

вашингтон (город)

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, гоминьдан, нед прайс