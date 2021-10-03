https://ria.ru/20211003/tatu-1752837548.html
Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату" - РИА Новости, 03.10.2021
Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
Бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T01:32
2021-10-03T01:32
2021-10-03T12:33
юлия волкова
елена катина
тату
шоубиз
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы.Катина добавила, что примет в нем участие со второй солисткой коллектива — Юлией Волковой.Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц — Елены Катиной и Юлии Волковой, — была создана в 1999 году, а окончательно распалась в 2014-м.
https://ria.ru/20210728/tatu-1743314912.html
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юлия волкова, елена катина, тату, шоу-бизнес, новости культуры
01:32 03.10.2021 (обновлено: 12:33 03.10.2021)
Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
Бывшая солистка "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы