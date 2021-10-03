https://ria.ru/20211003/tatu-1752837548.html

Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"

Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату" - РИА Новости, 03.10.2021

Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"

Бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T01:32

2021-10-03T01:32

2021-10-03T12:33

юлия волкова

елена катина

тату

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новости культуры

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшая солистка группы "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы.Катина добавила, что примет в нем участие со второй солисткой коллектива — Юлией Волковой.Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц — Елены Катиной и Юлии Волковой, — была создана в 1999 году, а окончательно распалась в 2014-м.

https://ria.ru/20210728/tatu-1743314912.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия волкова, елена катина, тату, шоу-бизнес, новости культуры