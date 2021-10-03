https://ria.ru/20211003/talisman-1752909521.html

Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане

Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане - РИА Новости, 03.10.2021

Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане

Избранная в Госдуму РФ бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что носит в сумке талисман - игрушечного ежика. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T22:12

2021-10-03T22:12

2021-10-03T22:12

владимир путин

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Избранная в Госдуму РФ бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что носит в сумке талисман - игрушечного ежика.В пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму."Есть у нас, кто занимается защитой детства…, мы дарим друг другу ежиков. Если хотим что-то защитить, то здесь все наши инструменты, все "иголки" наготове. Вот, он у меня в сумке живет", - продемонстрировала Кузнецова игрушечного ежика и подарила его ведущему.Кузнецова была переназначена на пост детского омбудсмен в 2019 году. Накануне выборов в сентябре она вошла в "пятерку" лидеров ЕР на избирательной кампании в Госдуму.

https://ria.ru/20211001/kuznetsova-1752667319.html

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2021

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владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия