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Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане
Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане - РИА Новости, 03.10.2021
Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане
Избранная в Госдуму РФ бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что носит в сумке талисман - игрушечного ежика. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T22:12
2021-10-03T22:12
владимир путин
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Избранная в Госдуму РФ бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что носит в сумке талисман - игрушечного ежика.В пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму."Есть у нас, кто занимается защитой детства…, мы дарим друг другу ежиков. Если хотим что-то защитить, то здесь все наши инструменты, все "иголки" наготове. Вот, он у меня в сумке живет", - продемонстрировала Кузнецова игрушечного ежика и подарила его ведущему.Кузнецова была переназначена на пост детского омбудсмен в 2019 году. Накануне выборов в сентябре она вошла в "пятерку" лидеров ЕР на избирательной кампании в Госдуму.
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владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
22:12 03.10.2021
 
Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане

Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о карманном талисмане в виде игрушечного ежика

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Избранная в Госдуму РФ бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что носит в сумке талисман - игрушечного ежика.
В пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.
"Есть у нас, кто занимается защитой детства…, мы дарим друг другу ежиков. Если хотим что-то защитить, то здесь все наши инструменты, все "иголки" наготове. Вот, он у меня в сумке живет", - продемонстрировала Кузнецова игрушечного ежика и подарила его ведущему.
Кузнецова была переназначена на пост детского омбудсмен в 2019 году. Накануне выборов в сентябре она вошла в "пятерку" лидеров ЕР на избирательной кампании в Госдуму.
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 14:20
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
 
Владимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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