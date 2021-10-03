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Партия Саакашвили заявила, что экс-президент должен скоро выйти на свободу
Партия Саакашвили заявила, что экс-президент должен скоро выйти на свободу - РИА Новости, 03.10.2021
Партия Саакашвили заявила, что экс-президент должен скоро выйти на свободу
Член оппозиционной грузинской партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе уверена, что задержанный... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:33
2021-10-03T16:33
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
единое национальное движение
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Член оппозиционной грузинской партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе уверена, что задержанный экс-глава государства вскоре выйдет на свободу."Что касается его голодовки, я могу лишь сказать ему с человеческой точки зрения, что на самом деле не стоит портить здоровье, чтобы противостоять режиму, потому что сейчас ему нужно крепкое здоровье. Для того чтобы мы выполнили наш план, нам всем нужно быть бдительными. Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе", - заявила Херхеулидзе журналистам у стен пенитенциарного учреждения, где заключен Саакашвили. По ее словам, она получила разрешение и планирует увидеться с ним в ближайшие минуты.Херхеулидзе добавила, что сообщит ему о всех новостях и отзывах о его задержании, так как в камере у Саакашвили нет телевизора и других источников информации. Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он лично будет заниматься возвращением гражданина Украины Саакашвили, Херхеулидзе отметила, что это отважный шаг. "Однако передать Украине …Михаила Саакашвили было бы для меня нелегким человеческим решением, так как это зависит от воли каждого гражданина Грузии", - заявила она.Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил журналистам, что единственный способ освобождения Саакашвили - помилование президента. Президент Саломе Зурабишвили говорила, что никогда не решится на такой шаг.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752855592.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, единое национальное движение, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
16:33 03.10.2021
 
Партия Саакашвили заявила, что экс-президент должен скоро выйти на свободу

Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе: Саакашвили должен скоро выйти на свободу

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Член оппозиционной грузинской партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе уверена, что задержанный экс-глава государства вскоре выйдет на свободу.
"Что касается его голодовки, я могу лишь сказать ему с человеческой точки зрения, что на самом деле не стоит портить здоровье, чтобы противостоять режиму, потому что сейчас ему нужно крепкое здоровье. Для того чтобы мы выполнили наш план, нам всем нужно быть бдительными. Саакашвили очень скоро выйдет на свободу, очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе", - заявила Херхеулидзе журналистам у стен пенитенциарного учреждения, где заключен Саакашвили. По ее словам, она получила разрешение и планирует увидеться с ним в ближайшие минуты.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 11:29
Зеленский прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии
Херхеулидзе добавила, что сообщит ему о всех новостях и отзывах о его задержании, так как в камере у Саакашвили нет телевизора и других источников информации. Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он лично будет заниматься возвращением гражданина Украины Саакашвили, Херхеулидзе отметила, что это отважный шаг. "Однако передать Украине …Михаила Саакашвили было бы для меня нелегким человеческим решением, так как это зависит от воли каждого гражданина Грузии", - заявила она.
Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил журналистам, что единственный способ освобождения Саакашвили - помилование президента. Президент Саломе Зурабишвили говорила, что никогда не решится на такой шаг.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийЕдиное национальное движениеСаломе ЗурабишвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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