https://ria.ru/20211003/studentki-1752914245.html

Глава СК поручил обеспечить полное расследование дела об убийстве студенток

Глава СК поручил обеспечить полное расследование дела об убийстве студенток - РИА Новости, 03.10.2021

Глава СК поручил обеспечить полное расследование дела об убийстве студенток

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Оренбургской области обеспечить полное,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T23:53

2021-10-03T23:53

2021-10-03T23:53

происшествия

оренбургская область

гай

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Оренбургской области обеспечить полное, объективное и всестороннее расследование резонансного дела об убийстве студенток, сообщается на сайте СК РФ.Ранее правоохранители задержали подозреваемого в преступлении, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева. Вскоре с ним будут проведены следственные действия."Бастрыкин поручил руководителю СУ по Оренбургской области Зудерману В.Д. обеспечить полное, объективное и всестороннее расследование уголовного дела по факту убийства трех студенток в городе Гае Оренбургской области", - говорится в сообщении.Также Бастрыкин поручил докладывать о ходе и результатах расследования дела на постоянной основе. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в квартире в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз.

https://ria.ru/20211002/avariya-1752781981.html

https://ria.ru/20211003/bezopasnost-1752908319.html

оренбургская область

гай

россия

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происшествия, оренбургская область, гай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области