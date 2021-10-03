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Наука
https://ria.ru/20211003/son-1752644942.html
Зацикленные. Ученые в поисках загадочной силы, лишающей сна
Зацикленные. Ученые ищут загадочную силу, которая лишает сна - РИА Новости, 03.10.2021
Зацикленные. Ученые в поисках загадочной силы, лишающей сна
Доказано: чем лучше человек спит, тем здоровее он себя чувствует. А вот дефицит или избыток сна могут спровоцировать тяжелые и не всегда излечимые заболевания,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T08:00
2021-10-03T08:02
наука
сша
нидерланды
первый мгму имени сеченова
аргентина
здоровье
диабет
биология
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Доказано: чем лучше человек спит, тем здоровее он себя чувствует. А вот дефицит или избыток сна могут спровоцировать тяжелые и не всегда излечимые заболевания, например сердечно-сосудистые. Специалисты советуют тщательно следить за качеством и количеством сна, вовремя ложиться и не слишком поздно вставать. Однако, как выяснили недавно ученые, не всегда человек в состоянии это сделать. В здоровом сне здоровое телоВсего одна бессонная ночь способна навредить здоровью столь же сильно, как целые полгода на богатой жирами диете, предупреждают исследователи. И то и другое снижает нормальную толерантность организма к глюкозе и ведет к преддиабетическому состоянию. Кроме того, сутки без сна значительно повышают в крови количество тау-белка — маркера болезни Альцгеймера, а значит, приближают и сами когнитивные нарушения. Среди последствий недосыпа также инфаркты, инсульты, ослабление внимания, лишний вес и повышенная склонность к неврозам. Поэтому надо избегать сильных стрессов, вовремя ложиться и проводить в постели не менее восьми часов в сутки. Тем более что восполнить дефицит сна, отоспавшись в выходные, невозможно. Однако все эти рекомендации пару раз в месяц могут оказаться совершенно бесполезными. Как выяснилось, на продолжительность сна влияет то, над чем человек не властен, а именно — лунные циклы. Издержки полнолунияПервыми об этом заговорили швейцарские ученые, опубликовавшие в 2013 году данные о том, что в полнолуние взрослые люди в среднем спят на 20 минут меньше, чем обычно. Причем время засыпания увеличивается на пять минут, сам сон становится более прерывистым, а в организме значительно снижается уровень мелатонина. Таковы результаты наблюдений за 33 добровольцами в возрасте от 20 до 74 лет, которые в определенные периоды лунного цикла (всего 64 дня) ночевали в специально оборудованной лаборатории. Уже месяц спустя эти выводы поставили под сомнение сомнологи из той же Швейцарии, а также Германии и Нидерландов. Они указали на то, что выборка из 33 человек слишком мала, а сам эксперимент фактически невоспроизводим. Точку в споре, казалось, поставила через три года международная команда ученых, несколько месяцев (28 лунных циклов) наблюдавшая за 5800 детьми в возрасте от девяти до 11 лет из 12 стран. Помимо продолжительности ночного сна, уровня физической активности, учитывали пол, индекс массы тела, уровень дохода семьи и ее социокультурный статус. Итог однозначный: фазы Луны никак не влияли. Единственное, в полнолуние дети спали в среднем на пять минут меньше, чем в новолуние. Однако, как отмечали авторы работы, речь шла об однопроцентном отклонении от среднего значения. А это вполне можно списать на большой размер выборки и высокую статистическую мощность исследования. Сила ЛуныВ январе этого года дискуссия возобновилась с новой силой. Нейробиологи из Вашингтонского университета (США) заявили, что лунные фазы действительно могут менять продолжительность сна и время засыпания. И объясняется это просто — количеством света от спутника Земли. От полной Луны его в разы больше, чем от новорожденного месяца. В исследовании участвовали две очень разные группы людей. Первая — из представителей народности Тоба, живущей на северо-востоке Аргентины. Некоторые из них были вообще не знакомы с электричеством — они ведут примерно такой же образ жизни, как и их предки несколько веков назад. Вторая группа — студенты из Сиэтла, большого североамериканского города, на улицах которого ночью светится много фонарей и вывесок.Несколько месяцев добровольцы постоянно носили на запястьях приборы, измерявшие ночную активность и фазы сна. Выяснилось, что в определенные дни лунного цикла у всех участников исследования паттерны сна и пробуждения были примерно одинаковыми. За несколько дней до полнолуния они начинали позднее ложиться и дольше засыпать. В итоге при круглой Луне продолжительность сна достигла минимума. Сильнее этот эффект был выражен в сельской местности, где люди практически не имеют доступа к электричеству. Однако жители современных городов его также ощущали. Вероятно, это своего рода эволюционная адаптация, предполагают авторы работы. Под светом полной Луны можно продолжать заниматься делами, если не успели днем. По крайней мере, опрос представителей народности Тоба это подтверждает. Они рассказали ученым, что в полнолуние дольше охотятся и ловят рыбу. Кроме того, эти дни у них считаются подходящими для романтических свиданий и обсуждения важных вопросов на деревенском сходе. Луна предпочитает мужчинВ конце сентября эти результаты, пусть и частично, подтвердили шведские ученые. Они наблюдали почти за 900 добровольцами в возрасте от 22 до 81 года и обратили внимание, что в полнолуние многие действительно спали меньше. Причем исключительно мужчины. В течение нескольких лет исследователи с помощью специальных приборов собирали информацию о длительности сна волонтеров, его качестве, а также времени засыпания в разные дни лунного цикла. Анализ полученных данных показал, что по мере роста Луны качество сна у мужчин снижалось на 3,4 процента, время бодрствования увеличивалось примерно на 20 минут в сутки. Также фиксировали нарушения стадий сна. При этом у женщин ничего подобного не заметили, хотя у некоторых в полнолуние сон сокращался на 12 минут. Убывающая же Луна никакого влияния на сон не оказывала. Авторы работы, впрочем, не спешат с окончательными выводами и подчеркивают, что обнаруженная ими корреляция еще не означает причинно-следственной связи. Тем не менее шведское исследование выглядит довольно убедительно, отметил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Волонтеров было много, а сам сон изучали наиболее точными способами. "Однако чтобы быть уверенным, что это не артефакт, необходимо провести не ретроспективное (основанное на анализе уже полученных данных), а проспективное (с постепенным набором данных) исследование. Этого пока никто не сделал. Сами авторы, да и их предшественники, не могут объяснить этот феномен. Предположение, что изменение очень слабого свечения луны влияет на качество сна, очень сомнительно”, — полагает собеседник. Во всяком случае сам сомнолог за всю врачебную практику не сталкивался с пациентами, которые считали бы, что качество их сна зависит от фаз Луны.
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сша, нидерланды, первый мгму имени сеченова, аргентина, здоровье, диабет, биология, инфаркты, луна, сон, деменция, михаил полуэктов
08:00 03.10.2021 (обновлено: 08:02 03.10.2021)
 

Зацикленные. Ученые ищут загадочную силу, которая лишает сна

© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Доказано: чем лучше человек спит, тем здоровее он себя чувствует. А вот дефицит или избыток сна могут спровоцировать тяжелые и не всегда излечимые заболевания, например сердечно-сосудистые. Специалисты советуют тщательно следить за качеством и количеством сна, вовремя ложиться и не слишком поздно вставать. Однако, как выяснили недавно ученые, не всегда человек в состоянии это сделать.

В здоровом сне здоровое тело

Всего одна бессонная ночь способна навредить здоровью столь же сильно, как целые полгода на богатой жирами диете, предупреждают исследователи. И то и другое снижает нормальную толерантность организма к глюкозе и ведет к преддиабетическому состоянию. Кроме того, сутки без сна значительно повышают в крови количество тау-белка — маркера болезни Альцгеймера, а значит, приближают и сами когнитивные нарушения. Среди последствий недосыпа также инфаркты, инсульты, ослабление внимания, лишний вес и повышенная склонность к неврозам.
Поэтому надо избегать сильных стрессов, вовремя ложиться и проводить в постели не менее восьми часов в сутки. Тем более что восполнить дефицит сна, отоспавшись в выходные, невозможно.
Однако все эти рекомендации пару раз в месяц могут оказаться совершенно бесполезными. Как выяснилось, на продолжительность сна влияет то, над чем человек не властен, а именно — лунные циклы.
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Ученые выяснили, что происходит с людьми в полнолуние

Издержки полнолуния

Первыми об этом заговорили швейцарские ученые, опубликовавшие в 2013 году данные о том, что в полнолуние взрослые люди в среднем спят на 20 минут меньше, чем обычно. Причем время засыпания увеличивается на пять минут, сам сон становится более прерывистым, а в организме значительно снижается уровень мелатонина. Таковы результаты наблюдений за 33 добровольцами в возрасте от 20 до 74 лет, которые в определенные периоды лунного цикла (всего 64 дня) ночевали в специально оборудованной лаборатории.
Уже месяц спустя эти выводы поставили под сомнение сомнологи из той же Швейцарии, а также Германии и Нидерландов. Они указали на то, что выборка из 33 человек слишком мала, а сам эксперимент фактически невоспроизводим.
© Elsevier Ltd / Evidence that the Lunar Cycle Influences Human SleepШвейцарские ученые заметили корреляцию между качеством сна и фазами Луны. Так, в полнолуние время засыпания добровольцев увеличивалось в среднем на пять минут, длительность их сна сокращалась на 20 минут, а сам сон становился более прерывистым
Связь времени засыпания с фазами Луны
© Elsevier Ltd / Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep
Швейцарские ученые заметили корреляцию между качеством сна и фазами Луны. Так, в полнолуние время засыпания добровольцев увеличивалось в среднем на пять минут, длительность их сна сокращалась на 20 минут, а сам сон становился более прерывистым
Точку в споре, казалось, поставила через три года международная команда ученых, несколько месяцев (28 лунных циклов) наблюдавшая за 5800 детьми в возрасте от девяти до 11 лет из 12 стран. Помимо продолжительности ночного сна, уровня физической активности, учитывали пол, индекс массы тела, уровень дохода семьи и ее социокультурный статус.
Итог однозначный: фазы Луны никак не влияли. Единственное, в полнолуние дети спали в среднем на пять минут меньше, чем в новолуние. Однако, как отмечали авторы работы, речь шла об однопроцентном отклонении от среднего значения. А это вполне можно списать на большой размер выборки и высокую статистическую мощность исследования.
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Люди действительно плохо спят во время полнолуния, выяснили ученыеУченые из университета Базеля наблюдали за работой мозга и сном трех дюжин добровольцев, которые провели несколько дней в лаборатории, где не было часов и окон.

Сила Луны

В январе этого года дискуссия возобновилась с новой силой. Нейробиологи из Вашингтонского университета (США) заявили, что лунные фазы действительно могут менять продолжительность сна и время засыпания. И объясняется это просто — количеством света от спутника Земли. От полной Луны его в разы больше, чем от новорожденного месяца.
В исследовании участвовали две очень разные группы людей. Первая — из представителей народности Тоба, живущей на северо-востоке Аргентины. Некоторые из них были вообще не знакомы с электричеством — они ведут примерно такой же образ жизни, как и их предки несколько веков назад. Вторая группа — студенты из Сиэтла, большого североамериканского города, на улицах которого ночью светится много фонарей и вывесок.
Несколько месяцев добровольцы постоянно носили на запястьях приборы, измерявшие ночную активность и фазы сна.
Выяснилось, что в определенные дни лунного цикла у всех участников исследования паттерны сна и пробуждения были примерно одинаковыми. За несколько дней до полнолуния они начинали позднее ложиться и дольше засыпать. В итоге при круглой Луне продолжительность сна достигла минимума.
Сильнее этот эффект был выражен в сельской местности, где люди практически не имеют доступа к электричеству. Однако жители современных городов его также ощущали.
Вероятно, это своего рода эволюционная адаптация, предполагают авторы работы. Под светом полной Луны можно продолжать заниматься делами, если не успели днем. По крайней мере, опрос представителей народности Тоба это подтверждает. Они рассказали ученым, что в полнолуние дольше охотятся и ловят рыбу. Кроме того, эти дни у них считаются подходящими для романтических свиданий и обсуждения важных вопросов на деревенском сходе.
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Луна предпочитает мужчин

В конце сентября эти результаты, пусть и частично, подтвердили шведские ученые. Они наблюдали почти за 900 добровольцами в возрасте от 22 до 81 года и обратили внимание, что в полнолуние многие действительно спали меньше. Причем исключительно мужчины.
В течение нескольких лет исследователи с помощью специальных приборов собирали информацию о длительности сна волонтеров, его качестве, а также времени засыпания в разные дни лунного цикла. Анализ полученных данных показал, что по мере роста Луны качество сна у мужчин снижалось на 3,4 процента, время бодрствования увеличивалось примерно на 20 минут в сутки. Также фиксировали нарушения стадий сна. При этом у женщин ничего подобного не заметили, хотя у некоторых в полнолуние сон сокращался на 12 минут.
Убывающая же Луна никакого влияния на сон не оказывала. Авторы работы, впрочем, не спешат с окончательными выводами и подчеркивают, что обнаруженная ими корреляция еще не означает причинно-следственной связи.
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Тем не менее шведское исследование выглядит довольно убедительно, отметил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Волонтеров было много, а сам сон изучали наиболее точными способами.
"Однако чтобы быть уверенным, что это не артефакт, необходимо провести не ретроспективное (основанное на анализе уже полученных данных), а проспективное (с постепенным набором данных) исследование. Этого пока никто не сделал. Сами авторы, да и их предшественники, не могут объяснить этот феномен. Предположение, что изменение очень слабого свечения луны влияет на качество сна, очень сомнительно”, — полагает собеседник.
Во всяком случае сам сомнолог за всю врачебную практику не сталкивался с пациентами, которые считали бы, что качество их сна зависит от фаз Луны.
 
НаукаСШАНидерландыПервый МГМУ имени СеченоваАргентинаЗдоровьеДиабетбиологияинфарктыЛунасонДеменцияМихаил Полуэктов
 
 
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