https://ria.ru/20211003/sobaki-1752871459.html
В приюте в Подмосковье произошло массовое отравление собак
В приюте в Подмосковье произошло массовое отравление собак - РИА Новости, 03.10.2021
В приюте в Подмосковье произошло массовое отравление собак
В приюте для животных "Лохматая душа" в подмосковном Чехове погибли 16 животных, 160 собак парализовало. Об этом РИА Новости рассказала владелица Валентина... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:13
2021-10-03T15:13
2021-10-03T17:26
происшествия
животные
чехов
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В приюте для животных "Лохматая душа" в подмосковном Чехове погибли 16 животных, 160 собак парализовало. Об этом РИА Новости рассказала владелица Валентина Силич."Прошло всего два дня, сейчас главное — спасти животных, поэтому все силы брошены именно на их спасение. Сданы анализы, сделано вскрытие, взяты образцы крови для анализов. Ответы будут готовы во вторник. Только тогда я смогу что-то вам ответить. Считаю, что непроверенные факты озвучивать неправильно", — заявила она.По ее словам, состояние собак резко ухудшилось после вечерней кормежки."Пришли утром — собаки лежат", — сказала владелица.Она заявила, что приют огорожен четырехметровым забором, зайти постороннему невозможно."Животные падали по всему приюту, не в каком-то определенном углу, а по всему приюту. Упали те, кто больше съел. В приюте, например, в вольере сидят пять собак: три упали, две нет — это те, которым досталась всего капля корма. Мы обычно всегда проверяем. Если корм съедают весь, мы даем добавку. Если корма немножко осталось, значит, все наелись", — отметила Силич.Ранее в СМИ появилось видео с пострадавшими собаками. Прокуратура Московской области начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении собак в приюте Чехова. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, животным покупали корм марки Happy lunch. Однако пострадали не все собаки, которые его ели. Обстоятельства отравления выясняются.СМИ ранее сообщали об аналогичных инцидентах в "Лесном приюте" в Подмосковье и приюте "Наш дом" в Челябинске. Владельцы последнего заявляют, что также давали животным корм марки Happy lunch.
https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html
чехов
московская область (подмосковье)
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Выжившие после отравления в чеховском приюте собаки лежат под капельницами
Выжившие после отравления в чеховском приюте собаки лежат под капельницами
2021-10-03T15:13
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, животные, чехов, московская область (подмосковье), здоровье - общество
15:13 03.10.2021 (обновлено: 17:26 03.10.2021)
В приюте в Подмосковье произошло массовое отравление собак
В Подмосковье 16 собак погибли из-за отравления, еще 160 животных парализовало
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В приюте для животных "Лохматая душа" в подмосковном Чехове погибли 16 животных, 160 собак парализовало. Об этом РИА Новости рассказала владелица Валентина Силич.
"Прошло всего два дня, сейчас главное — спасти животных, поэтому все силы брошены именно на их спасение. Сданы анализы, сделано вскрытие, взяты образцы крови для анализов. Ответы будут готовы во вторник. Только тогда я смогу что-то вам ответить. Считаю, что непроверенные факты озвучивать неправильно", — заявила она.
По ее словам, состояние собак резко ухудшилось после вечерней кормежки.
"Пришли утром — собаки лежат", — сказала владелица.
Она заявила, что приют огорожен четырехметровым забором, зайти постороннему невозможно.
"Животные падали по всему приюту, не в каком-то определенном углу, а по всему приюту. Упали те, кто больше съел. В приюте, например, в вольере сидят пять собак: три упали, две нет — это те, которым досталась всего капля корма. Мы обычно всегда проверяем. Если корм съедают весь, мы даем добавку. Если корма немножко осталось, значит, все наелись", — отметила Силич.
Ранее в СМИ появилось видео с пострадавшими собаками. Прокуратура Московской области
начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении собак в приюте Чехова
. Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, животным покупали корм марки Happy lunch. Однако пострадали не все собаки, которые его ели. Обстоятельства отравления выясняются.
СМИ ранее сообщали об аналогичных инцидентах в "Лесном приюте" в Подмосковье и приюте "Наш дом" в Челябинске
. Владельцы последнего заявляют, что также давали животным корм марки Happy lunch.