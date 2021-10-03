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Сноуден иронично прокомментировал появление "досье Пандоры"
Сноуден иронично прокомментировал появление "досье Пандоры" - РИА Новости, 03.10.2021
Сноуден иронично прокомментировал появление "досье Пандоры"
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, инициировавший в 2013 году международный скандал с утечкой секретных материалов США, иронично прокомментировал появление... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T23:11
2021-10-03T23:11
в мире
технологии
сша
шереметьево (аэропорт)
москва
джордж сорос
анатолий кучерена
эдвард сноуден
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, инициировавший в 2013 году международный скандал с утечкой секретных материалов США, иронично прокомментировал появление "досье Пандоры", отметив, что офшоры продолжают составлять базы данных, несмотря на утечки."Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", - написал Сноуден в Twitter.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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в мире, технологии, сша, шереметьево (аэропорт), москва, джордж сорос, анатолий кучерена, эдвард сноуден, mossack fonseca, россия, "досье пандоры"
23:11 03.10.2021
 
Сноуден иронично прокомментировал появление "досье Пандоры"

Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден отметил, что офшоры составляют базы данных, несмотря на утечки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, инициировавший в 2013 году международный скандал с утечкой секретных материалов США, иронично прокомментировал появление "досье Пандоры", отметив, что офшоры продолжают составлять базы данных, несмотря на утечки.
"Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать", - написал Сноуден в Twitter.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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Бабиш через офшоры купил замок во Франции, говорится в "досье Пандоры"
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.
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В миреТехнологииСШАШереметьево (аэропорт)МоскваДжордж СоросАнатолий КучеренаЭдвард СноуденMossack FonsecaРоссия"досье Пандоры"
 
 
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